كاتب أمريكى: "مسيرة العودة" أظهرت حصانة إسرائيل فى قتل الفلسطينيين







أ ش أ

رأى الكاتب الأمريكى إيشان ثارور، أن المجزرة التى شهدها قطاع غزة، يوم الجمعة الماضى، على أيدى قوات الاحتلال الإسرائيلى تبرز الإحباط عديم الجدوى للكفاح الفلسطينى فضلا عن الحصانة التى تتمتع بها إسرائيل فى إنهاء حياتهم، مؤكدا أن تل أبيب تدفع تكلفة سياسية ضئيلة لقتل الفلسطينيين.

وأشار ثارور - فى مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، على موقعها الإلكترونى، اليوم الاثنين - إلى أن معظم المتظاهرين الفلسطينيين فى الاحتجاجات التى حملت اسم "مسيرة العودة" كانوا سلميين وعُزّلا، لافتا إلى النهاية الدموية التى انتهت بها الاحتجاجات السلمية، رغم خروج العائلات الفلسطينية فيها كـ"نزهة".

وألمح الكاتب إلى استشهاد 16 فلسطينيا بنيران الاحتلال، كما أصيب أكثر من ألف آخرين يوم الجمعة الماضى بعدما هاجمت القوات الإسرائيلية قرابة 30 ألفا من المتظاهرين العُزّل قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة الذين خرجوا لإحياء الذكرى السنوية ليوم الأرض والاعتراض على الحصار الخانق على القطاع من جانب الإسرائيليين، ونقلت صحيفة (واشنطن بوست) عن فايق صباغ، وهو أحد المحتجين الفلسطينيين الذى فقد ابنه (بدر) فى الاحتجاجات، قوله: "أخذت أطفالي، وذهبنا إلى مظاهرات سلمية، لقد توجهنا إلى هناك لنخبرهم أن هذه أرضنا، ولكن ما وجدناه كان مختلفا".

وقال إيشان ثارور إنه رغم زعم السلطات الإسرائيلية أنها أطلقت النار ردا على بعض المحتجين الذين مارسوا انتهاكات قرب الجدار الحدودى كحرق إطارات السيارات أو إلقاء الحجارة أو زجاجات المولوتوف، إلا أن الصور التى أُخذت من موقع المجزرة أظهرت استهداف الجنود الإسرائيليين لمحتجين عُزل بعضهم كانوا يركضون للفرار من إطلاق النار، ولكن استهدفهم القناصون، وأضاف أن المجزرة مثّلت "أسوأ يوم من العنف فى غزة" منذ حرب 2014، التى قالت الأمم المتحدة آنذاك إن 1462 مدنيا فلسطينيا على الأقل قُتلوا على إثرها.

وأشار الكاتب الأمريكى إلى قلة ردود الأفعال القوية من المجتمع الدولي، ومنع الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولى من إصدار قرار يدعو لتحقيق مستقل وشفاف ويؤكد حق الفلسطينيين فى الاحتجاج السلمي، فضلا عن انحياز مبعوث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للشرق الأوسط جيسون جرينبلات للجانب الإسرائيلي، وتوجيه اللوم لحركة حماس على "المسيرة العدائية".