video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 أبريل 2018 05:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

كاتب أمريكى: "مسيرة العودة" أظهرت حصانة إسرائيل فى قتل الفلسطينيين

الإثنين، 02 أبريل 2018 03:32 م
كاتب أمريكى: "مسيرة العودة" أظهرت حصانة إسرائيل فى قتل الفلسطينيين المظاهرات الفلسطينية فى غزة - أرشيفية





أ ش أ
إضافة تعليق

رأى الكاتب الأمريكى إيشان ثارور، أن المجزرة التى شهدها قطاع غزة، يوم الجمعة الماضى، على أيدى قوات الاحتلال الإسرائيلى تبرز الإحباط عديم الجدوى للكفاح الفلسطينى فضلا عن الحصانة التى تتمتع بها إسرائيل فى إنهاء حياتهم، مؤكدا أن تل أبيب تدفع تكلفة سياسية ضئيلة لقتل الفلسطينيين.

وأشار ثارور - فى مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، على موقعها الإلكترونى، اليوم الاثنين - إلى أن معظم المتظاهرين الفلسطينيين فى الاحتجاجات التى حملت اسم "مسيرة العودة" كانوا سلميين وعُزّلا، لافتا إلى النهاية الدموية التى انتهت بها الاحتجاجات السلمية، رغم خروج العائلات الفلسطينية فيها كـ"نزهة".

وألمح الكاتب إلى استشهاد 16 فلسطينيا بنيران الاحتلال، كما أصيب أكثر من ألف آخرين يوم الجمعة الماضى بعدما هاجمت القوات الإسرائيلية قرابة 30 ألفا من المتظاهرين العُزّل قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة الذين خرجوا لإحياء الذكرى السنوية ليوم الأرض والاعتراض على الحصار الخانق على القطاع من جانب الإسرائيليين، ونقلت صحيفة (واشنطن بوست) عن فايق صباغ، وهو أحد المحتجين الفلسطينيين الذى فقد ابنه (بدر) فى الاحتجاجات، قوله: "أخذت أطفالي، وذهبنا إلى مظاهرات سلمية، لقد توجهنا إلى هناك لنخبرهم أن هذه أرضنا، ولكن ما وجدناه كان مختلفا".

وقال إيشان ثارور إنه رغم زعم السلطات الإسرائيلية أنها أطلقت النار ردا على بعض المحتجين الذين مارسوا انتهاكات قرب الجدار الحدودى كحرق إطارات السيارات أو إلقاء الحجارة أو زجاجات المولوتوف، إلا أن الصور التى أُخذت من موقع المجزرة أظهرت استهداف الجنود الإسرائيليين لمحتجين عُزل بعضهم كانوا يركضون للفرار من إطلاق النار، ولكن استهدفهم القناصون، وأضاف أن المجزرة مثّلت "أسوأ يوم من العنف فى غزة" منذ حرب 2014، التى قالت الأمم المتحدة آنذاك إن 1462 مدنيا فلسطينيا على الأقل قُتلوا على إثرها.

وأشار الكاتب الأمريكى إلى قلة ردود الأفعال القوية من المجتمع الدولي، ومنع الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولى من إصدار قرار يدعو لتحقيق مستقل وشفاف ويؤكد حق الفلسطينيين فى الاحتجاج السلمي، فضلا عن انحياز مبعوث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للشرق الأوسط جيسون جرينبلات للجانب الإسرائيلي، وتوجيه اللوم لحركة حماس على "المسيرة العدائية".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير أمن إسرائيل: اتفاق المصالحة مع أردوغان عام 2016 ربما يكون أمرا خاطئا

رئيس الوزراء الفلسطيني: لن نذهب إلى غزة دون تسلم مسؤولياتنا كاملة

الصحة الفلسطينية: استشهاد مواطن متأثرا بجراحه خلال تظاهرات العودة فى غزة

ارتفاع حصيلة الشهداء فى صدامات غزة إلى 17 فلسطينيا

اخبار عربية

القضية الفلسطينية

قطاع غزة

قوات الاحتلال الاسرائيلى

اخبار العرب

جرائم الحرب الاسرائيلية

يوم الارض




لا تفوتك
"مبروك للسيسى ولمصر" يتصدر ترند تويتر بعد إعلان" الوطنية الانتخابات" فوزه بولاية ثانية

"مبروك للسيسى ولمصر" يتصدر ترند تويتر بعد إعلان" الوطنية الانتخابات" فوزه بولاية ثانية

"الحلم المصرى يكتمل".. جامعات العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ الدراسة خلال 5 أشهر وفقا لأفضل المعايير العالمية.. مصادر: جامعة واحدة على الأقل جاهزة للعمل بـ3 برامج متخصصة.. ونظم القبول تتبع الجامعات الأم

"الحلم المصرى يكتمل".. جامعات العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ الدراسة خلال 5 أشهر وفقا لأفضل المعايير العالمية.. مصادر: جامعة واحدة على الأقل جاهزة للعمل بـ3 برامج متخصصة.. ونظم القبول تتبع الجامعات الأم

4 عيون تراقب قمة "ولاد العم" بين الزمالك والإسماعيلى.. كوبر يبحث عن وجوه جديدة لدعم الفراعنة فى المونديال.. حسام حسن يتمنى التعادل.. مرتضى منصور ينتظر عودة الانتصارات.. وأحمد ناجى يتابع الشناوى وعواد

4 عيون تراقب قمة "ولاد العم" بين الزمالك والإسماعيلى.. كوبر يبحث عن وجوه جديدة لدعم الفراعنة فى المونديال.. حسام حسن يتمنى التعادل.. مرتضى منصور ينتظر عودة الانتصارات.. وأحمد ناجى يتابع الشناوى وعواد

هارى كين: محمد صلاح لاعب عظيم والعبرة بالخواتيم

هارى كين: محمد صلاح لاعب عظيم والعبرة بالخواتيم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة