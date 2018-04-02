فيديو وصور .. الآلاف يحتفلون بفوز السيسى بميدان الثورة فى المنصورة

فيديو وصور .. الآلاف يحتفلون بفوز السيسى بميدان الثورة فى المنصورةالإثنين، 02 أبريل 2018 07:29 م
أهالى المنصورة
الدقهلية شريف الديب
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احتفل الآلاف من أهالى المنصورة بعد إعلان اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى برئاسة مصر للمرة الثانية، ونزل الأهالى ميدان الثورة امام ديوان عام المحافظة، وسط الأغانى الوطنية ورفعوا الأعلام المصرية، ورددوا هتافات تحيا مصر تحيا مصر.
وهنأ الجميع بعضه على الفوز واعتبروه نصرا كبيرا لإرادة المصريين، وردا على كل أعداء الوطن والمشككين، وعلى الجانب الآخر قامت قوات الامن بتامين الاحتفالات لمنع المندسين من الدخول وتعكير صفو الاحتفال، وأطلقت السيارات أصوات آلة التنبيه ( الكلاكسات) تعبيرا على الفرحة.
كما استعد العديد من المراكز والمدن بالمحافظة للاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات.
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