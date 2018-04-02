فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمدينة قنا الخميس المقبل

فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمدينة قنا الخميس المقبلالإثنين، 02 أبريل 2018 02:38 م
انقطاع الكهرباء - ارشيفية
قنا - هند المغربى
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