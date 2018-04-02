video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 أبريل 2018 03:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمدينة قنا الخميس المقبل

الإثنين، 02 أبريل 2018 02:38 م
فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمدينة قنا الخميس المقبل انقطاع الكهرباء - ارشيفية





قنا - هند المغربى
إضافة تعليق

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، فصل التيار الكهربائى عن مناطق الشئون والمعنا وطريق مصر أسوان الزراعى ومرور الجزيرية وراعى قصب وذلك نظرًا لإجراء أعمال الصيانة.

وأضاف الهجان، فى بيان له إنه سيتم قطع التيار يوم الخميس المقبل من الساعة 9 صباحًا حتى الساعه 1 ظهرا وسيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة .

 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كهرباء قنا: انفجار محول سبب انقطاع التيار عن نجع حمادى

قنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
فيديو وصور.. المستشار بهاء أبو شقة فى زيارة وندوة باليوم السابع بعد فوزه برئاسة الوفد

فيديو وصور.. المستشار بهاء أبو شقة فى زيارة وندوة باليوم السابع بعد فوزه برئاسة الوفد

433 مسيحيا يغادرون القاهرة إلى القدس لأداء طقوس الحج

433 مسيحيا يغادرون القاهرة إلى القدس لأداء طقوس الحج

أمنيات كروية تحلم الجماهير بتحولها لحقائق فى شهر أبريل.. تأهل المنتخب لدور الـ16 بالمونديال.. انتقال محمد صلاح لريال مدريد.. عودة الجماهير للمدرجات.. رجوع الطيور المهاجرة للقطبين.. انضمام غالى ومتعب للفراعنة

أمنيات كروية تحلم الجماهير بتحولها لحقائق فى شهر أبريل.. تأهل المنتخب لدور الـ16 بالمونديال.. انتقال محمد صلاح لريال مدريد.. عودة الجماهير للمدرجات.. رجوع الطيور المهاجرة للقطبين.. انضمام غالى ومتعب للفراعنة

تونس تختار الطريق الصعب.. وزارة الطاقة ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال 3 أشهر استعدادا لإلغاء الدعم كليا.. وصندوق النقد الدولى ينصح الحكومة: ارفعوا الضرائب وحرروا سعر الصرف.. وفاتورة الأجور المعضلة الكبرى

تونس تختار الطريق الصعب.. وزارة الطاقة ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال 3 أشهر استعدادا لإلغاء الدعم كليا.. وصندوق النقد الدولى ينصح الحكومة: ارفعوا الضرائب وحرروا سعر الصرف.. وفاتورة الأجور المعضلة الكبرى

اضرار الترامادول عديدة منها الإدمان وفقدان الشهية

اضرار الترامادول عديدة منها الإدمان وفقدان الشهية

جوارديولا: محمد صلاح لاعب رائع ومن الصعب إيقافه

جوارديولا: محمد صلاح لاعب رائع ومن الصعب إيقافه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة