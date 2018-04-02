فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمدينة قنا الخميس المقبل

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، فصل التيار الكهربائى عن مناطق الشئون والمعنا وطريق مصر أسوان الزراعى ومرور الجزيرية وراعى قصب وذلك نظرًا لإجراء أعمال الصيانة.

وأضاف الهجان، فى بيان له إنه سيتم قطع التيار يوم الخميس المقبل من الساعة 9 صباحًا حتى الساعه 1 ظهرا وسيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة .