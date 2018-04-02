عمليات بغداد تعلن اعتقال أحد الفارين من سجن بادوش غرب العاصمة







أ ش أ

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، اعتقال أحد الفارين من سجن بادوش غرب العاصمة.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية، عن بيان لعمليات بغداد، أن "قواتنا الأمنية، وبعد ورود معلومات استخبارية وبمتابعة حثيثة، تمكنت من إلقاء القبض على أحد الفارين من سجن بادوش في منطقة السلاميات غرب بغداد".



وكان مصدر في الشرطة أفاد في وقت سابق بأن قوة أمنية اعتقلت أحد الهاربين من سجن بادوش في محافظة نينوى عند محاولته الدخول لبغداد.

يذكر أن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي سيطروا في يونيو عام 2014 على سجون بادوش والتسفيرات ومكافحة الإرهاب في مدينة الموصل، فيما قاموا بتهريب المئات من السجناء.