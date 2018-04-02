ضبط 670 كيلو حلوى منتهية الصلاحية بشوادر المولد بجرجا فى سوهاج

ضبط 670 كيلو حلوى منتهية الصلاحية بشوادر المولد بجرجا فى سوهاجالإثنين، 02 أبريل 2018 10:24 م
جانب من المضبوطات
سوهاج محمود مقبول
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تمكنت حملة مراقبة الأغذية التى تم تنفيذها بإشراف الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج والدكتور جمال قريشى القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة وقادها أحمد فؤاد عمران مدير إدارة مراقبة الأغذية بسوهاج بالاشتراك مع مكاتب مراقبة الأغذية بالمنشأة والبلينا وجرجا والتى استهدفت مولد الشيخ أبوعمرة بجرجا، من ضبط كمية كبيرة من الحلوى منتهية الصلاحية والتى بلغت 670 كيلوجراما تقريبا.
من جانبه أوضح عمران أن الهدف من الحملة هى الحفاظ على أرواح المواطنين وأن كميات الحلوى التى تم ضبطها اليوم بها اللوان صناعية والبعض الآخر منتهى الصلاحية وبالرغم من ذلك يتم تداولها بين المواطنون بالمولد بجرجا.
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