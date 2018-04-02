video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 أبريل 2018 11:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 670 كيلو حلوى منتهية الصلاحية بشوادر المولد بجرجا فى سوهاج

الإثنين، 02 أبريل 2018 10:24 م
ضبط 670 كيلو حلوى منتهية الصلاحية بشوادر المولد بجرجا فى سوهاج جانب من المضبوطات





سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

تمكنت حملة مراقبة الأغذية التى تم تنفيذها بإشراف الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج والدكتور جمال قريشى القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة وقادها أحمد فؤاد عمران مدير إدارة مراقبة الأغذية بسوهاج بالاشتراك مع مكاتب مراقبة الأغذية بالمنشأة والبلينا وجرجا والتى استهدفت مولد الشيخ أبوعمرة بجرجا، من ضبط كمية كبيرة من الحلوى منتهية الصلاحية والتى بلغت 670 كيلوجراما تقريبا.

من جانبه أوضح عمران أن الهدف من الحملة هى الحفاظ على أرواح المواطنين وأن كميات الحلوى التى تم ضبطها اليوم بها اللوان صناعية والبعض الآخر منتهى الصلاحية وبالرغم من ذلك يتم تداولها بين المواطنون بالمولد بجرجا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حيثيات الحكم على مدير مراقبة أغذية بالسجن 3 سنوات والعزل لتلقيه رشوة

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

حلوى منتهية الصلاحية

حلوى المولد

جرجا

البلينا




لا تفوتك
"مبروك للسيسى ولمصر" يتصدر ترند تويتر بعد إعلان" الوطنية الانتخابات" فوزه بولاية ثانية

"مبروك للسيسى ولمصر" يتصدر ترند تويتر بعد إعلان" الوطنية الانتخابات" فوزه بولاية ثانية

"الحلم المصرى يكتمل".. جامعات العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ الدراسة خلال 5 أشهر وفقا لأفضل المعايير العالمية.. مصادر: جامعة واحدة على الأقل جاهزة للعمل بـ3 برامج متخصصة.. ونظم القبول تتبع الجامعات الأم

"الحلم المصرى يكتمل".. جامعات العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ الدراسة خلال 5 أشهر وفقا لأفضل المعايير العالمية.. مصادر: جامعة واحدة على الأقل جاهزة للعمل بـ3 برامج متخصصة.. ونظم القبول تتبع الجامعات الأم

4 عيون تراقب قمة "ولاد العم" بين الزمالك والإسماعيلى.. كوبر يبحث عن وجوه جديدة لدعم الفراعنة فى المونديال.. حسام حسن يتمنى التعادل.. مرتضى منصور ينتظر عودة الانتصارات.. وأحمد ناجى يتابع الشناوى وعواد

4 عيون تراقب قمة "ولاد العم" بين الزمالك والإسماعيلى.. كوبر يبحث عن وجوه جديدة لدعم الفراعنة فى المونديال.. حسام حسن يتمنى التعادل.. مرتضى منصور ينتظر عودة الانتصارات.. وأحمد ناجى يتابع الشناوى وعواد

هارى كين: محمد صلاح لاعب عظيم والعبرة بالخواتيم

هارى كين: محمد صلاح لاعب عظيم والعبرة بالخواتيم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة