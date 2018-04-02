ضبط 50 صندوق رنجة مجهول المصدر فى حملة مكبرة بالمنوفية

ضبط 50 صندوق رنجة مجهول المصدر فى حملة مكبرة بالمنوفيةالإثنين، 02 أبريل 2018 11:12 ص
رنجه فاسده-ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية ،حملة تموينية مكبرة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة .وأسفرت عن ضبط 50 صندوق رنجة مجهولة المصدر بمركز بركة السبع وذلك قبل بيعهم للمواطنين .
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