ضبط 1034 قضية تموينية بالمنيا خلال شهر مارس







المنيا – حسن عبد الغفار

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط وتحرير عدد 1034 قضية تموينية ، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين والتي نظمتها المديرية على مدار شهر مارس الماضي، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة المنشآت العامة وضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين فى بيان له،أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 756 قضية في مجال متابعة المخابز البلدية منها 223 قضية نقص بالوزن و16 قضية تصرف وتجميع و119 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و41 قضية عدم الاحتفاظ بسجلات و11 قضية توقف عن العمل بدون عذر و346 قضية أخرى متنوعة مابين "عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم نظافة أدوات العجن".

وفى مجال متابعة الأسعار والأسواق، تم تحرير عدد 278 قضية مخالفة منها 92 قضية عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر المقرر و13 صلاحية و21 بدون ترخيص و24 ذبح خارج السلخانة و12 مخالف لقانون 113 و 2 مواد بترولية و4 غش تجارى و36 تجار تموينيين بالإضافة إلى 65 قضية أخري.