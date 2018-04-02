ضبط عاطل يتزعم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بسوهاج







سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج، برئاسة الرائد طارق أبوسديرة رئيس مباحث المركز من القبض على زعيم تشكيل عصابى تخصص في سرقة الدراجات البخارية بنطاق المراكز.

تلقى اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير لقطاع الشرق يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث أخميم من ضبط زعيم تشكيل عصابى تخصص في عمليات سرقة الدراجات البخارية وإتخاذ دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطة الإجرامى.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق والرائد طارق أبوسديره رئيس مباحث أخميم والنقيب إبراهيم صقر معاون المباحث من ضبط شريف ح د ع 17 سنة عاطل بالاشتراك مع محمد ج ح -17 سنة عاطل هارب ويقيمان الصوامعه شرق دائرة مركز اخميم عقب تكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فـي سرقة الدراجات البخارية بدائرة المركز حيث تم ضبط المتهم الثاني وبحوزته سلاح ناري عبارة عن " بندقية خرطوش عيار 12 تحمل ارقام 8062 وعدد " 2 " طلقه من ذات العيار " وباستهداف مسكنه تم العثور على الدراجات البخارية.

وبتطوير مناقشته أقر بارتكابه 7 وقائع أخرى بالاشتراك مع المتهم الهارب وأنهما قاما بالتصرف فيهم بالبيع لأحد الأشخاص بمحل إقامتهما في غضون العام المنقضى "جارى تحديده ".