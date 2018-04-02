ضبط سيارة محملة بكمية من اللحوم الفاسدة فى الفيوم







الفيوم – رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط سيارة محملة بـ340 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، والمذبوحة خارج المجزر الحكومى، بإحدى قرى مركز الفيوم، وتم التحفظ عليها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بضبط السيارة رقم ف ه ج 4967، قيادة "م.ص" (42 سنة-سائق)، ومقيم بمركز أبشواى، محملة بـ340 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، ومذبوحة خارج المجزر الحكومى.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 8857 لسنة 2018 م جنح مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.