ضبط سائق لقيادته سيارة برخصة قيادة مزورة بالمنوفية

ضبط سائق لقيادته سيارة برخصة قيادة مزورة بالمنوفيةالإثنين، 02 أبريل 2018 10:59 ص
سيارة نقل - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت إدارة مرور مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، من القبض على سائق لقيادته سيارة برخصة قيادة مزورة .
وكان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد أنه حال قيام الإدارة العامة للمرور بقسم مرور قويسنا أنه بحملة مرورية على الطريق الزراعى دائرة المركز تم ضبط " ع م م " سائق ومقيم مركز إيتاى البارود بحيرة أثناء قيادته سيارة نقل بمقطورة وبفحص رخصة القيادة المقدمة منه والكشف عنها بقاعدة البيانات والاستعلام تليفونيا من وحدة مرور إيتاى البارود تبين أنها غير مدرجة وتم التحفظ على المتهم والرخصة تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .
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