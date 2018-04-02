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صور .. وفد سياحى بفوه يصنع البسكوت ويطعم الماشية ويشارك الفلاحات أعمالهن

الإثنين، 02 أبريل 2018 02:16 ص
صور .. وفد سياحى بفوه يصنع البسكوت ويطعم الماشية ويشارك الفلاحات أعمالهن وفد سياحى بفوه





كفر الشيخ – محمد سليمان
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استقبلت مؤسسة تراث فوه السياحية، للإسبوع الرابع على التوالي عدد من السياح الأجانب من الأمريكان أخرهم 7 سياح من مختلف الجنسيات بين رومانى وماليزى وأمريكى الجنسية لزيارة معالم مدينة فوه لمدة ثلاث أيام، اكتشفوا خلالها منطقة غير معروفة  بالنسبة لهم، وعاشوا تجربة غير تقليدية بطريقة مألوفة، ومسلية وسهلة تسمح لهم بإكتشاف تراث أجداد المصريين، حيث الريف والعادات والتقاليد والموروثات الثقافية المختلفة.

قال أيمن أبو النجاه، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تراث فوه السياحية، استمتع  الفوج برحلة نيلية بمراكب صيد صغيرة بمشاركة الصيادين ، والعيش فى قلب دلتا النيل بالقرب من أهالي فوه، والحرفيين والمزارعيين والصيادين والتمتع بكرم ضيافة مدينة فوه.

وأضاف أبو النجاه، أن عبد المحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه ، وعادل الشريف ، نائب رئيس مجلس المدينة ، استقبلا الوفد ، مشيراً إلى أن أعضاء الوفد  أكدوا أنهم سوف يدعون أقاربهم وأصدقائهم لزيارة مدينة فوه الساحرة بأهلها الذين يتمتعون بالحب وكرم الضيافة.

وقال أبو النجاه ، إن أعضاء الوفد تجولوا في الأسواق، وتناولوا كل صباح الفول والطعمية بمطعم شعبي، كما شاركةا في صناعة السجاد بأحد المشاغل، وزاروا مصنع الغزل والنسيج الأثري بفوه، وتوجهوا للريف المصري بفوه وشاركوا الفلاحات أعمال المنزل ، وإطعام الماشية ، وصناعة البسكوت ، كما قضى الوفد وقتاً جميلاً في قارب صيد بنهر النيل وبجزيرة الذهب ، كما استمتعوزا ببمارسة عدد منن الهوايات وخاصة لعبة كرة التنس وعزف القطع الموسيقية.

الوفد السياحي على ضفاف نهر النيل
الوفد السياحي على ضفاف نهر النيل

 

استمتاع السياح بليالي فوه
استمتاع السياح بليالي فوه

 

جانب من زيارة اثار فوه
جانب من زيارة اثار فوه

 

فرم الكفته
صناعة البسكوت
 
صناعة البسكوت
صناعة البسكوت

 

الوفد لدى الفلسخاني
الوفد لدى الفلسخاني

 

فسيخ فوه
فسيخ فوه

 

طفلة تتابع عمليات العجن
طفلة تتابع عمليات العجن

 

الوفد بمسجد ابو المكارم
الوفد بمسجد ابو المكارم

 

تعليم سائحة صناعة السجاتد
تعليم سائحة صناعة السجاتد

 

متابعة الصناعات المتعددة بفوه
متابعة الصناعات المتعددة بفوه

 

الاستمتاع بركوب الحنطور
الاستمتاع بركوب الحنطور

 

جانب من الوفد السياحي
جانب من الوفد السياحي

 

جانب من الاستماع بالحنطور
جانب من الاستماع بالحنطور

 

الوفد بجوار بوابة مصنع الطرابيش
الوفد بجوار بوابة مصنع الطرابيش

 

ممارسة لعبة التنس
ممارسة لعبة تنس الطاولة

 

الوفد بمصانع الغزل
الوفد بمصانع الغزل

 

الوفد بمصنع الغزل بفوه
الوفد بمصنع الغزل بفوه

 

الوفد باحد المصانع الاثرية للغزل
الوفد باحد المصانع الاثرية للغزل

 

الوفد داخل مصنع الغزل
الوفد داخل مصنع الغزل

 

سائحة تطعم الماشية
سائحة تطعم الماشية

 

سائحة تطعم الماشية
سائحة تطعم الماشية

 

طفلة سائحة تطعم الماشية
طفلة سائحة تطعم الماشية

 

جانب من اطعام الماشسية
جانب من اطعام الماشسية

 

الاستماع بالعزف
الاستماع بالعزف

 

سائحة وفلاحه مصرية
سائحة وفلاحه مصرية

 

حديث جانبي بين فلاحه وسائحة امريكية
حديث جانبي بين فلاحه وسائحة امريكية

 

الوفد بين زراعات القمح
الوفد بين زراعات القمح

 

جانب من الوفدج بين اعواد القمح
جانب من الوفدج بين اعواد القمح

 

الاستماع بنهر النيل بفوه
الاستماع بنهر النيل بفوه

 

جانب منن الوفد بمركب صيد
جانب منن الوفد بمركب صيد

 


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