صور.. وزيرة الثقافة تشارك فى مسيرة السلام بشرم الشيخ

صور.. وزيرة الثقافة تشارك فى مسيرة السلام بشرم الشيخالإثنين، 02 أبريل 2018 04:16 م
مشاركة وزيرة الثقافة بمسيرة السلام بجنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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انطلقت مسيرة السلام من ميدان اليكوانة السلام بشرم الشيخ، اليوم الاثنين، بمشاركة الدكتورة إنياس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء عبد الفتاح حلمى مستشار محافظة جنوب سيناء الإعلامى، نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ومحمد فتحى مدير عام مديرية الشباب والرياضة، ونجوم المسرح العربى والعالمى، وبمشاركة وفود 45 دولة عربية وأجنبية، و200 شاب وفتاة من جنوب سيناء.
وأكدت وزيرة الثقافة، أن المسيرة تعبر عن رسالة سلام ومحبة إلى العالم، وتأكيد على قوة الثقافة والفنون، وأنها لغة كل شعوب الأرض، وجسر التواصل وتدعيم تواصل الصداقة والمحبة بين الشعوب.
وتقدم المسيرة فرقة جنوب سيناء للثراث البدوى، وفرقة درام لايت، وقدمتا الأغانى الوطنية.
فرقة الفنون المشاركة بمسيرة السلام بشرم الشيخ
وزيرة الثقافة والمشاركين بمسيرة السلام بشرم الشيخ
وزيرة الثقافة ووفود الدول المشاركة فى المسيرة
وزير الثقافة ومستشار المحافظ ومدير عام الشباب والرياضة أثناء المسيرة
وزيرة الثقافة بمسيرة السلام بشرم الشيخ
العروض الفنية بمسيرة السلام
المشاركون بمسيرة السلام بجنوب
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