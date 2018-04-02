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الإثنين، 02 أبريل 2018 09:37 م
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صور.. ميادين الأقصر تشهد احتفالات بفوز الرئيس السيسى بفترة ثانية

الإثنين، 02 أبريل 2018 09:16 م
صور.. ميادين الأقصر تشهد احتفالات بفوز الرئيس السيسى بفترة ثانية احتفالات المواطنين فى الاقصر بفوز السيسى





الأقصر – أحمد مرعى
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شهد ميادين الأقصر، احتفالات مسائية على أنغام أناشيد وأغانى "قالوا إيه" و"تسلم الأيادي"، مساء اليوم الإثنين، وذلك إحتفالاً بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى برئاسة الجمهورية لفترة ثانية، وذلك برعاية حملة "معاك من أجل مصر" بمحافظة الأقصر، التى نظمت الفعاليات الكبرى عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وانتشر أهالى مدينة الأقصر رافعين الأعلام وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى وبنرات التأييد من المؤسسات والأحزاب السياسية، فى ميادين أبو الحجاج الأقصرى وصلاح الدين وشارع المنشية والمحطة وشارع التليفزيون، حيث توافد العديد من الأهالى على الميادين العامة، وتم تقديم عدد من الأغانى الوطنية على أنغام الدى جى من بينها "قالوا إيه"، و"تسلم الأيادي، و"بشرة خير"، وأطلق عدد من الشباب المحتفلين بفوز الرئيس الألعاب النارية فى سماء الأقصر، احتفالًا بفوز الرئيس فى الانتخابات التى أعلنت نتيجتها اليوم، وخلال الاحتفالات بميدان صلاح الدين عبرت مجموعة من السائحين الأجانب على عربات الحنطور وشاركوا الأهالى فى الاحتفالات من داخل عربات الحنطور، وهتفوا معهم تحيا مصر تحيا مصر.

ومن جانبه صرح يوسف جعفر رئيس جمعية من أجل مصر، أن الحملة قامت بمجهودات كبيرة خلال أيام الانتخابات الثلاثة بمعاونة أبناء الشعب الأقصرى المخلصين والمحبين للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاءت النتيجة اليوم من الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز الرئيس السيسى بنسبة تفوق الـ97%، تأكيداً على دعم الشعب المصرى ومساندته للرئيس فى مسيرته بالتنمية الشاملة بمصر، وكذلك حربه ضد الإرهاب فى سيناء.

 

ميادين الأقصر تشهد احتفالات بفوز الرئيس السيسى بفترة رئاسية ثانية بأناشيد "قالوا إيه" والألعاب النارية
ميادين الأقصر تشهد احتفالات بفوز الرئيس السيسى بفترة رئاسية ثانية بأناشيد "قالوا إيه" والألعاب النارية

 

الأهالى بالأقصر خلال الاحتفال بفوز الرئيس السيسي
الأهالى بالأقصر خلال الاحتفال بفوز الرئيس السيسي

 

جانب من احتفالات الأهالى وكبار السن بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
جانب من احتفالات الأهالى وكبار السن بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

 

شباب حملة معاك من أجل مصر خلال الاحتفال بميدان صلاح الدين
شباب حملة معاك من أجل مصر خلال الاحتفال بميدان صلاح الدين

 

جانب من احتفالات أبناء الاقصر العارمة بفوز الرئيس السيسي
جانب من احتفالات أبناء الاقصر العارمة بفوز الرئيس السيسي

 

طفلة ترفع علم مصر خلال الاحتفال بفوز الرئيس
طفلة ترفع علم مصر خلال الاحتفال بفوز الرئيس

 

شباب الكرنك يرفعون علامة النصر خلال الاحتفالات
شباب الكرنك يرفعون علامة النصر خلال الاحتفالات

 

جانب من مشاركة شباب الاقصر فى احتفالات فوز الرئيس السيسي
جانب من مشاركة شباب الاقصر فى احتفالات فوز الرئيس السيسي

 

أهالى عائلة الوحدات بالكرنك يحتفلون بفوز الرئيس السيسي
أهالى عائلة الوحدات بالكرنك يحتفلون بفوز الرئيس السيسي

 

جانب من احتفالات أبناء الأقصر بنتيجة الانتخابات
جانب من احتفالات أبناء الأقصر بنتيجة الانتخابات

 


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