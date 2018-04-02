صور.. ميادين الأقصر تشهد احتفالات بفوز الرئيس السيسى بفترة ثانية

الأقصر – أحمد مرعى

شهد ميادين الأقصر، احتفالات مسائية على أنغام أناشيد وأغانى "قالوا إيه" و"تسلم الأيادي"، مساء اليوم الإثنين، وذلك إحتفالاً بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى برئاسة الجمهورية لفترة ثانية، وذلك برعاية حملة "معاك من أجل مصر" بمحافظة الأقصر، التى نظمت الفعاليات الكبرى عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وانتشر أهالى مدينة الأقصر رافعين الأعلام وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى وبنرات التأييد من المؤسسات والأحزاب السياسية، فى ميادين أبو الحجاج الأقصرى وصلاح الدين وشارع المنشية والمحطة وشارع التليفزيون، حيث توافد العديد من الأهالى على الميادين العامة، وتم تقديم عدد من الأغانى الوطنية على أنغام الدى جى من بينها "قالوا إيه"، و"تسلم الأيادي، و"بشرة خير"، وأطلق عدد من الشباب المحتفلين بفوز الرئيس الألعاب النارية فى سماء الأقصر، احتفالًا بفوز الرئيس فى الانتخابات التى أعلنت نتيجتها اليوم، وخلال الاحتفالات بميدان صلاح الدين عبرت مجموعة من السائحين الأجانب على عربات الحنطور وشاركوا الأهالى فى الاحتفالات من داخل عربات الحنطور، وهتفوا معهم تحيا مصر تحيا مصر.

ومن جانبه صرح يوسف جعفر رئيس جمعية من أجل مصر، أن الحملة قامت بمجهودات كبيرة خلال أيام الانتخابات الثلاثة بمعاونة أبناء الشعب الأقصرى المخلصين والمحبين للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاءت النتيجة اليوم من الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز الرئيس السيسى بنسبة تفوق الـ97%، تأكيداً على دعم الشعب المصرى ومساندته للرئيس فى مسيرته بالتنمية الشاملة بمصر، وكذلك حربه ضد الإرهاب فى سيناء.