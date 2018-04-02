صور.. مواطنو الغردقة يحتفلون بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية







البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت مدينة الغردقة مساء اليوم احتفالات كبيرة بمناسبة فوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية ولفترة رئاسية جديدة.

وطافت سيارات تبث الأغانى الوطنية وتحمل الإعلام، وسط حشود كبيرة من مواطنى مدينة الغردقة بميدان عبد المنعم رياض فى طريقها لميدان اكوافن، مقر احتفال الذى تنظمه حملة من أجل مصر بالغردقة لفوز الرئيس.

كما شهدت مدن القصير وغارب والشلاتين، عدة احتفالات مختلفة بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية .



جانب من الاحتفالات



احتفال الغردقة بفوز الرئيس



جانب من احتفالات الغردقة