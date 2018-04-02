صور.. مميش يشهد تكريم 28 سيدة من العاملات المثاليات بالهيئة







الإسماعيلية – جمال حراجى

شهد الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الإثنين، احتفالية النادي العام بتكريم الأمهات المثاليات من العاملات بالهيئة لعام 2018، بحضور الفريق أسامة ربيع نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمد عبد العظيم رئيس النادي العام، والسادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء مجلس إدارة النادي العام وقيادات الهيئة والمكرمات وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وفى كلمته عبر الفريق مُهاب مميش، عن سعادته البالغة لإعادة التقليد الخاص بتكريم الأم المثالية مرة أخرى للهيئة بعد توقفه لعدة سنوات، مؤكداً أهمية الاحتفالية في التعبير عن معاني العرفان والامتنان.

وأشار الفريق مميش إلى أن هذه الاحتفالية تأتي اقتداء بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمهات المثاليات تقديراً لدور المرأة في المجتمع وهو ما مكنها في الآونة الأخيرة من تقلد مناصب عديدة في الدولة وتحقيق نجاحات مختلفة على الصعيد المهني، فضلاً عن دورها في تنشئة الأجيال.

فيما قدم المهندس محمد عبد العظيم الشكر للفريق مُهاب مميش على تجديد الثقة في مجلس إدارة النادي العام، ورعايته الكريمة لكافة الفعاليات والأنشطة التي يتبناها النادي العام بالهيئة لخدمة رواد النادي من العاملين بالهيئة ومواطني منطقة القناة، وإعادته للسنن الطيبة التي اعتادها مجتمع الهيئة ومنها حفل تكريم المتفوقين من العاملين بالهيئة وأبنائهم حيث تم تكريم 1305 مكرم على مرحلتين بالإضافة إلى الاحتفالية التي نشهدها اليوم بتكريم الأمهات المثاليات وعددهن 28 مكرمة من العاملات بالهيئة في إداراتها المختلفة، موضحاً أن الاختيار تم وفقاً لشروط وزارة التضامن الاجتماعي وهو الأمر الذي حرصت عليه لجنة النشاط النسائي بالنادي العام بعد دراسة الترشيحات المُقدمة من الإدارات المختلفة.

عقب ذلك قام رئيس الهيئة بتكريم الأمهات المثاليات في الإدارات المختلفة بالهيئة وفازت بالمركز الأول الأستاذة صباح زكي عفيفي من إدارة التخطيط وبالمركز الثاني الأستاذة آمال السيد موسى من إدارة الخدمات والمركز الثالث فازت به الأستاذة بديعة السيد فرج من إدارة شئون العاملين، كما تم تكريم الأم المثالية للنادي العام بالإسماعيلية، وفازت بالجائزة الأستاذة أم كلثوم أنور سالم ، كما تم عمل تكريم خاص للمرحومة المهندسة جليلة كمال عبدالمنعم نائبة مدير الأشغال والتي توفيت أثناء الخدمة بعد مسيرة حافلة بالكفاح.



مميش يكرم الأمهات المثاليات



جانب من التكريم



جانب من المشاركين فى الحفل



جانب أخر من التكريم