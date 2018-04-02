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صور.. محافظ المنيا يسلم 4 منازل للأولى بالرعاية بقرية ديروط أم نخلة

الإثنين، 02 أبريل 2018 12:41 م
صور.. محافظ المنيا يسلم 4 منازل للأولى بالرعاية بقرية ديروط أم نخلة محافظ المنيا يسلم منازل للأولى بالرعاية





المنيا – حسن عبد الغفار
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سلم عصام البديوى، محافظ المنيا 4 منازل للأسر الأولى بالرعاية بقرية ديروط أم نخلة  بمركز ملوى من إجمالي 7 منازل بالمركز، ضمن مشروع إعادة بناء المنازل المهدمة والآيلة للسقوط والخاصة بالمرأة المعيلة والتي يُشرف على تنفيذها إدارة المرأة بالمحافظة والإدارة الهندسية والبالغ عددها حوالى 60 منزلا على مستوى مراكز المحافظة المختلفة .

جاء ذلك بحضور إبراهيم العربي رئيس الوحدة المحلية لمركز ملوى، وأميرة عبد الفتاح مدير إدارة المرأة بالمحافظة وعدد من المعنيين بهذا الشأن .

وقالت مدير إدارة المرأة بالمحافظة، إنه سيتم قريبا تسليم باقي المنازل للأسر المستحقة ،بتكلفة إجمالية 540 ألف جنيه لمنازل مركز ملوى و5.5 مليون كتكلفة إجمالية معتمدة للمنازل الآيلة للسقوط على مستوى مراكز المحافظة المختلفة والخاصة بالمرأة المعيلة، ومقسمة بين 3 ملايين من الخطة الموحدة للمحافظة و2 مليون و500 ألف جنيه من صندوق خدمات المحافظة .

وأشارت إلى أن مساحة تلك المنازل تُقدر بحوالي 50 مترا كاملة التشطيب وبإشراف الإدارة الهندسية بالمحافظة.

أكد المحافظ على الدور الرائد والفاعل الذى تقوم به الدولة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وخاصة المرأة المعيلة والتي تستحق منا جميعاً العون والمؤازرة من أجل رفع مستوى معيشتهم وإسعادهم وتحقيق المنفعة العامة لجموع المواطنين والذى يعتبر هو الهدف الأسمى للدولة المصرية .

محافظ المنيا يسلم منازل للأولى بالرعاية (1)
محافظ المنيا يسلم منازل للأولى بالرعاية
محافظ المنيا يسلم منازل للأولى بالرعاية (2)
محافظ المنيا يسلم منازل للأولى بالرعاية 
محافظ المنيا يسلم منازل للأولى بالرعاية (3)
تسليم منازل للأولى بالرعاية 
محافظ المنيا يسلم منازل للأولى بالرعاية (4)
جانب من تسليم منازل للأولى بالرعاية بالمنيا 
محافظ المنيا يسلم منازل للأولى بالرعاية (5)
خلال تسليم محافظ المنيا منازل للأولى بالرعاية
محافظ المنيا يسلم منازل للأولى بالرعاية (6)
تسليم منازل للأولى بالرعاية بالمنيا 
محافظ المنيا يسلم منازل للأولى بالرعاية (7)
أثناء تسليم منازل للأولى بالرعاية بالمنيا

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