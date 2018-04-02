صور.. محافظ الإسماعيلية يهدى درع المحافظة لسفير فيتنام







الإسماعيلية - صبرى غانم

أهدى اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية درع المحافظة لـ" دوهونج لوج " ، سفير دولة فيتنام الاشتراكية بالقاهرة خلال زيارته والوفد المرافق للإسماعيلية.

حضر مراسم الاستقبال السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر ومحمد الصيرة السكرتير العام لمحافظة الاسماعيلية والمهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة.

ويتضمن برنامج الزيارة، زيارة مكتبة مصر العامة وافتتاح المعرض الفيتنامى المقام بالمكتبة ،وتقديم عرض فنى للفرقة الفيتنامية ،وتقديم مأكولات فيتنامية وعروض فنية لفرق السمسية ،والفنون الشعبية لأطفال فريق المكتبة وفريق باند " أوتار مصر".

ويختتم برنامج زيارة السفير والوفد المرافق له للإسماعيلية، بزيارة القاعة التاريخية بمكتبة هيئة قناة السويس.



محافظ الإسماعيلية يهدى درع المحافظة لسفير فيتنام



محافظ الإسماعيلية يهدى درع المحافظة لسفير فيتنام



محافظ الإسماعيلية يهدى درع المحافظة لسفير فيتنام



محافظ الإسماعيلية يهدى درع المحافظة لسفير فيتنام



محافظ الإسماعيلية يهدى درع المحافظة لسفير فيتنام



محافظ الإسماعيلية يهدى درع المحافظة لسفير فيتنام



محافظ الإسماعيلية يهدى درع المحافظة لسفير فيتنام