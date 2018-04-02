صور.. كليتا الآثار والحاسبات والمعلومات بالأقصر تحتفلان بتنصيب اتحاد الطلاب







الأقصر – أحمد مرعى

نظمت كليتا الآثار والحاسبات والمعلومات بجامعة جنوب الوادي فرع الأقصر، احتفالية كبرى بمكتبة مصر العامة بمناسبة تنصيب اتحاد الطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون تعليم الطلاب، والدكتور صالح محمد عبد المعطي نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الأقصر، وبإشراف الدكتور وائل الصغير مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة جنوب الوادي فرع الأقصر، وذكاء محمد صبري بإدرة رعاية الشباب.

وتضمن الحفل إقامة مجموعة من الفقرات المتنوعة استهلت بتلاوة بعض آيات الذكر الحكيم، أعقبها تقديم فقرات فنية للطلاب، تضمنت فقرات غنائية واستعراضية، وابتهالات دينية، إلي جانب إلقاء الشعر.

ومن جانبه، أوضح الدكتور صالح محمد عبدالمعطي، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون فرع الأقصر، أن الجامعة تسعي إلي دعم كلياتها من خلال تسخير جميع العوامل المتاحة لها، وذلك بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية، والعمل علي دعم مواهب الطلاب، وتنميتها.

وأضاف الدكتور صالح عبد المعطي، أن حفل تنصيب اتحاد الطلاب أقيم في إطار حرص الجامعة علي دعم الطلاب ومشاركتهم في أنشطتهم الطلابية، خاصة بأنشطة الاتحادات الطلابية والذي يستهدف من خلاله إعداد الطلاب لسوق العمل، وتحفيز الشخصيات القيادية منهم، مشيراً إلي أن الحفل شهد تكريم عدد من الطلاب المتفوقين دراسياً، والمتميزين فى الأداء فيما يتصل بالأنشطة الطلابية بكليتي الآثار والحاسبات، وذلك بهدف تشجعهم علي الحفاظ علي مستواهم الدراسي.

حضر الحفل كل من، الدكتور محمد رمضان منسق الأنشطة الطلابية بكلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمود الجبلاوى، منسق الأنشطة الطلابية بكلية الآثار، والدكتور خالد عبد النعيم، وكيل كلية الآثار لشئون تعليم الطلاب، إلي جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس.



كليتا الآثار والحاسبات والمعلومات بالأقصر تحتفل بتنصيب اتحاد الطلاب



احتفال تنصيب اتحاد الطلاب