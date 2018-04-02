صور.. كلية التمريض بجامعة المنصورة تستضيف 50 طفلا بيوم اليتيم

نظمت أسرالجوالة بالتعاون مع اتحاد الطلاب ورعاية الشباب بكلية التمريض بجامعة المنصورة احتفالية بيوم اليتيم، الذى يتم الاحتفال به خلال الأول من أبريل من كل عام ، تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة ، وإشراف الدكتورة أمينة النمر عميد كلية التمريض ، الدكتورة وفاء جميل وكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب وتنظيم مروة محمد مدير رعاية الشباب.

وتم استضافة 50 طفلا من دار أيتام الصفا بطلخا إذ قدم طلاب وطالبات أسرة الجوالة بكلية التمريض فقرات ترفهية ومشاركتهم ببعض الألعاب لمحاولة إسعاد الأطفال ، كما تم تقديم فقرات ترفيهية للأطفال وتقديم الهدايا والوجبات الغذائية.

وحضر الحفل قرابة 100 طالب وطالبة من طلاب كلية التمريض والكليات المختلفة لمشاركة الأطفال الفقرات الترفيهية مثل مسرح العرائس وفقرة الأراجوز وغيرها.

كما نظم قسم جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب ، اليوم الاثنين، ورشة عمل تحت عنوان " علاج تمدد الشريان الأورطى باستخدام القسطرة التداخلية باستخدام الداعمات " تحت رعاية كل من الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة والدكتور السعيد عبد الهادى عميد طب المنصورة.

ومن أبرز المشاركين فى الورشة الدكتور محمد فاروق عمر استشارى جراحة الأوعية الدموية والذى يساهم فى تدريب كافة أعضاء هيئة التدريس بالقسم على استخدام هذه التقنية فى علاج تمدد الشريان الأورطى .

وسيتم مناظرة الحالات بعيادة قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى جامعة المنصورة وسيتم تحويل 20 حالة ليقوم البروفيسور الألمانى "أروين بليسينج"من جامعة كالسهارد الألمانية بإجراء عمليات جراحية لهم على يومين بمعدل ساعات يتراوح من 10-12 ساعة يوميا بمستشفى جامعة المنصورة ومستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة

ومن المقرر أن يلقى البروفيسور الألمانى بيلسينج محاضرات يومى 7 و8 إبريل تتعلق بكيفية التدخل فى علاج انسداد الشرايين الطرفية والحلقفية بالإضافة لكيفية التدخل العلاج من عدة مناطق.

تهدف ورشة العمل الى تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس بقسم جراحة الأوعية الدموية ومعاونيهم على التقنية الحديثة فى علاج تمدد الشريان الأورطى بدون جراحة من خلال جهاز محاكاة يتتدرب عليه الأطباء ليجرون عمليات جراحية بواطته كأنهم يجرونها داخل جسم المريض وبالتالى يحصل الأطباء على مقاسات دقيقة للتمدد فينجحون فى إجراء عمليات جراحية بالفعل للمريض الذى يعانى من تمدد الشريان الأورطى.

وأضاف سليمان أن هذه التقنية مطبقة فى غالبية مراكز جراحة الأوعية الدموية العالمية وتعد نقلة نوعية فى علاج المرضى لأن الطبيب يعرف مقاسات التمدد للشريان فى الحالة التى يعالجها ويجرى الجراحة بالمحاكاة عدة مرات على الجهاز قبل تنفيذها على أرض الواقع مما يزيد من نسب نجاح عملية علاج تمدد الشريان الأورطى ويقلل من مضاعفات العملية وتأثرها على أجهزة أخرى بالجسم بالإضافة لتقليل وقت العملية الجراحية ومدة تعرض المريض للإشعاع وبالتالى يقل الوقت الذى يقيم فيه المريض بالمستشفى .

وأشار إلى أن تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم على الجهاز طوال اليوم لأن مشكلة تمدد الشريان الأورطى أصبحت معقدة فى ظل ارتفاع نسب الإصابة بها فى مصر وخاصة وأن غالبية من يعانون من ذلك متقدمين فى العمر ةلذا يجب البحث عن تقنيات تقلل حدوث مضاعفات بعد إجراء العمليات الجراحية .

وأكد على تنظيم محاضرات تتعلق بكيفية علاج الحالات المتقدمة فى علاج تمدد الشريان الأورطى بالإضافة إلى كيفية نقل العمليات الجراحية من المحاكاة إلى أرض الواقع .



























