صور.. فنان فلسطينى يرسم أحداث مسيرة العودة على شواطئ غزة







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

يعتقد البعض أن الحرب تفقد الشعب فرحته وايمانه وقدرته على العطاء، إلا أن الشعب الفلسطينى ما يزال يوميا يثبت تخطيه كل عقبات الألم والحرب ويطلق من أرضه وبحره وأزقته موهوب ومبدع فى شتى مجالات الحياة.

رسم الفنان الفلسطينى أسامة سبيته اليوم الاثنين، أعمالا فنية تصور أحداث مسيرة العودة الجمعة الماضية على رمال شواطئ مدينة غزة، تضامنا مع شهداء ومصابى الحادث الذى قتلوا برصاص الاحتلال الإسرائيلى.

ويعتبر أسامة سبيته فنان فلسطينى شاب يرسم بيديه يوميا فى رمال شواطئ فلسطين ليرسم حكاية وقصة وطن، وقصة الأسرى وتضامنه من هذه الأرض لكل العالم؛ محاولا بث الصورة الحقيقية للقضية الفلسطينية.



جانب من أعمال الفنان الفلسطينى



صورة القدس على الرمال