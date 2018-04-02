صور .. طلاب "تجارة المنصورة" ينظمون مؤتمر "الطالب أولا"







الدقهلية ـ محمد حيزة

نظم طلاب كلية التجارة بجامعة المنصورة، اليوم الاثنين، المؤتمرالطلابى الأول بعنوان "الطالب أولا" تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة وبرئاسة الأستاذ الدكتور محمد محمود عطوة عميد الكلية.

عقد المؤتمر بحضور الدكتورة سماح طارق حافظ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة ، والدكتورة هناء طه الجوهرى مسؤول التواصل الطلابى ومنسق الأنشطة الطلابية نرمين عادل المكاوى رئيس اتحاد طلاب الكلية وبعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

يأتى تنظيم المؤتمر إيمانا من كلية التجارة بجامعة المنصورة بدور الطالب وأهمية مشاركة الفعالة من خلال الأنشطة العلمية المختلفة وكذلك اكتساب الخبرات التنظيمية للمؤتمرات العلمية والندوات.

وتضمن المؤتمر ثلاث محاور أساسية تخص الطالب وتم تحديدهم بعد عرض استبيان على الطلاب والمحور الأول بعنوان محاكاة البنك والبورصة والثانى بعنوان نظام الساعات المعتمدة والثالثة بعنوان نظام أعمال السنة.

وتحدث أ.د محمد عطوة عن الشباب ومستقبلهم موضحا أن سوق العمل لا يعتمد فقط على الشهادة الأكاديمة، وإنما يعتمد على شهادات الخبرة لذلك تقدم كلية التجارة بالتعاون مع الشركات والبنوك دورات تدريببة من السنة الأولى للطالب بالكلية.

كما تهتم الكلية بالشباب المتميز الذى يحمل أفكارا مختلفة ومبدعة وتعمل إدارة الجامعة حاليا على تأهيل الطالب شارحا طريقة التدريب فى البورصة والخدمات الشاملة التى تنتج محاسبا متميزا.

كما تمت مناقشة أعمال السنة وهل بالفعل يتم الاستفادة منها أم لا والحديث عن الكتب الإلكترونية عوضا عن الكتب الورقية التى سيتم تخفيضها ماليا .















































