video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 أبريل 2018 07:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. شواطئ الإسكندرية تستعد لاستقبال المصطافين فى شم النسيم

الإثنين، 02 أبريل 2018 05:37 م
صور.. شواطئ الإسكندرية تستعد لاستقبال المصطافين فى شم النسيم استعدادات استقبال المصطافين فى شم النسيم





الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق

شهدت شواطئ الاسكندرية الممتدة على مستوى عدد من الأحياء، استعدادات مكثفة لاستقبال المصطافين والوافدين إلى المدينة للاحتفال بأعياد الربيع وعيد شم النسيم.

حيث يتم حاليا إنشاء ممشى رياضى بطريق الكورنيش بالمنتزه ثان، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، وقام اللواء عادل سلامة رئيس حى ثان المنتزه اليوم بجولة ميدانية لتفقد قيام رجال شركة المقاولون العرب أثناء القيام بأعمال صب ممشى رياضى بطريق الكورنيش وأكد رئيس الحى على استكمال متابعة الأعمال لحين الانتهاء منها بالكامل.

وفى إطار الاهتمام برفع كفاءة طريق الكورنيش قام حى ثان المنتزه بأعمال دهانات لإزالة عبارات مسيئة بالبلازات إلى جانب أرصفة الكورنيش، كما قامت إدارة النظافة بالحى بتجريف تراكمات الأتربة المتواجدة بالجزيرة الوسطى بطريق الكورنيش.

من جانبه قال اللواء أحمد حجازى، رئيس الادارة المركزية للسياحة و المصايف بالاسكندرية أن المحافظة تستعد بنحو 40 شاطئ ما بين الشواطئ المجانية التى زاد عددها الى 6شواطئ، الشواطئ الممميزة و 3 شواطئ سياحية، و يتم حاليا تكثيف الاستعدادات بالشواطئ لتظهر فى الصورة الائقة أمام الوافدين كما يتم تطوير منطقة المنتزة ثان و إنشاء ممشى بطول 100 متر للتنزه.

 

1
 

 

2
 

 

 

3
 

 

 

4
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

منطقة ترفيهية جديدة بحديقة حيوان الجيزة استعدادا لأعياد شم النسيم

اخبار الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار محافظات

محافظة الاسكندرية

شواطئ الاسكندرية

شم النسيم




لا تفوتك
"مبروك للسيسى ولمصر" يتصدر ترند تويتر بعد إعلان" الوطنية الانتخابات" فوزه بولاية ثانية

"مبروك للسيسى ولمصر" يتصدر ترند تويتر بعد إعلان" الوطنية الانتخابات" فوزه بولاية ثانية

"الحلم المصرى يكتمل".. جامعات العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ الدراسة خلال 5 أشهر وفقا لأفضل المعايير العالمية.. مصادر: جامعة واحدة على الأقل جاهزة للعمل بـ3 برامج متخصصة.. ونظم القبول تتبع الجامعات الأم

"الحلم المصرى يكتمل".. جامعات العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ الدراسة خلال 5 أشهر وفقا لأفضل المعايير العالمية.. مصادر: جامعة واحدة على الأقل جاهزة للعمل بـ3 برامج متخصصة.. ونظم القبول تتبع الجامعات الأم

4 عيون تراقب قمة "ولاد العم" بين الزمالك والإسماعيلى.. كوبر يبحث عن وجوه جديدة لدعم الفراعنة فى المونديال.. حسام حسن يتمنى التعادل.. مرتضى منصور ينتظر عودة الانتصارات.. وأحمد ناجى يتابع الشناوى وعواد

4 عيون تراقب قمة "ولاد العم" بين الزمالك والإسماعيلى.. كوبر يبحث عن وجوه جديدة لدعم الفراعنة فى المونديال.. حسام حسن يتمنى التعادل.. مرتضى منصور ينتظر عودة الانتصارات.. وأحمد ناجى يتابع الشناوى وعواد

هارى كين: محمد صلاح لاعب عظيم والعبرة بالخواتيم

هارى كين: محمد صلاح لاعب عظيم والعبرة بالخواتيم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة