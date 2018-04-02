صور.. شواطئ الإسكندرية تستعد لاستقبال المصطافين فى شم النسيم







الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت شواطئ الاسكندرية الممتدة على مستوى عدد من الأحياء، استعدادات مكثفة لاستقبال المصطافين والوافدين إلى المدينة للاحتفال بأعياد الربيع وعيد شم النسيم.

حيث يتم حاليا إنشاء ممشى رياضى بطريق الكورنيش بالمنتزه ثان، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، وقام اللواء عادل سلامة رئيس حى ثان المنتزه اليوم بجولة ميدانية لتفقد قيام رجال شركة المقاولون العرب أثناء القيام بأعمال صب ممشى رياضى بطريق الكورنيش وأكد رئيس الحى على استكمال متابعة الأعمال لحين الانتهاء منها بالكامل.

وفى إطار الاهتمام برفع كفاءة طريق الكورنيش قام حى ثان المنتزه بأعمال دهانات لإزالة عبارات مسيئة بالبلازات إلى جانب أرصفة الكورنيش، كما قامت إدارة النظافة بالحى بتجريف تراكمات الأتربة المتواجدة بالجزيرة الوسطى بطريق الكورنيش.

من جانبه قال اللواء أحمد حجازى، رئيس الادارة المركزية للسياحة و المصايف بالاسكندرية أن المحافظة تستعد بنحو 40 شاطئ ما بين الشواطئ المجانية التى زاد عددها الى 6شواطئ، الشواطئ الممميزة و 3 شواطئ سياحية، و يتم حاليا تكثيف الاستعدادات بالشواطئ لتظهر فى الصورة الائقة أمام الوافدين كما يتم تطوير منطقة المنتزة ثان و إنشاء ممشى بطول 100 متر للتنزه.















