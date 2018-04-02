صور.. "زراعة الإسماعيلية" تنتهى من علاج أشجار المانجو المصابة بالعفن الهبابى







الإسماعيلية- جمال حراجى

كشف الدكتور السيد خليل وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أنه تمت الموافقة على زيادة المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام إلى 4 ألاف فدان مع توفير كافة الأسمدة.

ولفت وكيل وزارة الزراعة فى الإسماعيلية، إلى أن هناك متابعة مكثفة للصوامع التى سيتم تخزين القمح الجديد بها، وتجهيزها تماما، وهى صوامع القنطرة شرق، والمنطقة الصناعية والأبطال، وكلها صوامع مجهزة بالفعل وتعمل إلكترونيا، وفور الحصاد سوف يتم استلام الأقماح الجديدة بنفس الطريقة التى تمت فى العام الماضى، كما تمت الموافقة من قبل وزارة الزراعة، واستصلاح الأراضى، على زيادة مساحة الأراضى المنزرعة بالقطن هذا العام، حيث دخلت محافظة الإسماعيلية، ضمن الحملة القومية لزراعة القطن.

معالجة محصول المانجو



وأشار الدكتور السيد خليل فى تصريحات خاصة لـ اليوم ألسابع، إلى أن تم الانتهاء من 80 % من معالجة محصول المانجو بالإسماعيلية، حيث المساحة المنزرعة بأشجار المانجو المصابة بالحشرات القشرية المسببة لظاهرة العفن الهبابى لأشجار المانجو، والتى تم الانتهاء من تقليمها، بلغت حوالي 52 ألفا 160 فدانا، حيث تم التقليم للبساتين المصابة وغير المصابة، فضلا عن تربية وتقليم أشجار عالية وغير مصابة داخل المحافظة ونتج عن ذلك زيادة المساحة عن المستهدف علاجها وهى 47720 فدان،وتم رش 26 ألفا و798 فدانا بالزيت المعدني، ونسعى للإنتهاء من معالجة باقى المساحات المصابة، وتكثيف حملات المتابعة والمرور على زراعات المانجو بجميع قطاعات المحافظة، وتوعية المزارعين بأهمية العمليات الميكانيكية والرش بالمركبات التى توفرها الوزارة على أشجار المانجو لمكافحة الإصابة بهذا المرض.

50 ألف فدان شرق القناه



وأكد وكيل وزارة الزراعة على أن هناك 50 ألف فدان جديدة سيتم استصلاحهم شرق القناه، ضمن مبادرة الرئيس السيسى لاستصلاح واستزراع مليون ونصف فدان من الأراضى الصحراوية، وهذه المساحة سوف تضاف إلى الرقعة الزراعية فورالانتهاء من عبور مياه سحارة سرابيوم إلى الشرق، بالإضافة إلى ما يقرب من 100 ألف فدان أخرى مستقبلا بعد إنهاء مشروع مصرف المحسمة، والذى يجرى العمل به حاليا، والذى سوف يوفر كميات كبيرة من المياه لرى أراضى شرق القناه، بمعنى أنه سيكون لدينا 150 ألف فدان، جاهزة للزراعة شرق قناة السويس، خلال الفترة القادمة.

إزالة التعديات



وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية أن مديرية الزراعة تواصل تصديها لقضية البناء على الأراضي الزراعية، وكان لدينا ما يقرب من 600 فدان تم الاعتداء عليهم عقب ثورة 25 يناير تم إزالة 65% من هذه التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى استمرارالعمل فى مشروع البطاقة الذكية للفلاحين وتسليم الأسمدة عن طريق هذة البطاقات لملاك الأراضي الزراعية وللمستأجرين بعد عملية حصر الأراضي المنزرعة فعلا، وذلك لمحاربة السوق السوداء، ووصول الدعم لمستحقيه من المزارعين .

مشروع البتلو



وأوضح الدكتور السيد خليل أن المشروع القومى للبتلو مستمر ، وتم تسليم 43 منتفع قروضا وصلت إلى 12 مليون جنيه للمربى الصغير والمتوسط ، وهناك 200 مستفيد آخرين يتم دراسة طلبات القروض الخاصة بهم وسوف يتم منحهم القروض اللازمة ، والوزارة مهتمه بهذا المشروع إهتمام كبير لأنة الحل الوحيد لإنهاء أزمة أسعار اللحوم المرتفعة، وفتح أفاق جديدة للعمل والإستثمار بالنسبة للمزارعين والمربين.

توعية المزارعين



ولفت وكيل وزارة الزراعة أن هناك ندوات توعية مستمرة للفلاحين فى كافة القطاعات تقوم بها مديرية الزراعة بهدف التوعية من الأمراض التى تصيب النبتات وتهدد المحاصيل ومنها دودة الخشب الخريفية والتى ظهرت بالسودان وتهدد بعض المساحات المنزرعة بالذرة ، حيث يتم عمل دورات للمهندسين أولا بكيفية مقاومة هذة الحشرة وكيفية التعامل معها ، ثم تتم دورات للفلاحين مع تجهيز مصائد للكشف عن هذة الحشرة قبل أن تصيب المحاصيل.



الدكتور السيد خليل



أمرض العفن الهبابى فى أشجار المانجو



مشروع البتلو



صوامع القنطرة شرق