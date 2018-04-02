صور.. توافد المواطنين على ميدان الساعة بدمياط للاحتفال بفوز السيسى







دمياط عبده عبد البارى

توافد منذ قليل عشرات المواطنين إلى ميدان الساعة بدمياط، وذلك للاحتفال بفوز المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، بمنصب رئاسة الجمهورية لفترة ثانية، بعد إعلان المستشار مجدى لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوزه بـ21835387 صوتا، مقابل 656534 صوتا للمرشح موسى مصطفى موسى، وذلك عقب المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات عصر اليوم، لإعلان نتائج الانتخابات.

وعقب إعلان النتيجة، احتشد العديد من المواطنين بمدن السرو ودمياط الجديدة وميدان الساعة، وعدد من الميادين العامة للتعبير عن فرحتهم واحتفالا بفوز المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بمنصب رئيس الحمهورية، حيث ردد المواطنين الأغانى الوطنية، بالإضافة إلى الهتفات المؤيدة للرئيس السيسى، كما أطلقت المنصة الرئيسية التى أعدتها الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى بدمياط وانطلقت الاغانى الوطنية، كما تم تطويق محيط الاحتفال بعلم مصر كبير.

فيما قام رجال الشرطة بتأمين الاحتفال من جميع المداخل المؤدية للميدان، حيث تمركزت عناصر الشرطة، والتدخل السريع، ورجال مباحث قسم شرطة أول دمياط، كما انتشرت عربات الكشف عن المتفجرات بمحيط الاحتفال، لتأمين الاحتفال من أى أعمال عنف، أو تخريبية من قبل عناصر الشغب أو العناصر الارهابية.















