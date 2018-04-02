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الإثنين، 02 أبريل 2018 01:50 م
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صور.. "تعليم الغربية" تنظم مسابقة أوائل الطلبة للتعليم التجارى لـ7 محافظات

الإثنين، 02 أبريل 2018 01:13 م
صور.. "تعليم الغربية" تنظم مسابقة أوائل الطلبة للتعليم التجارى لـ7 محافظات مسابقة أوائل الطلبة للتعليم التجارى





الغربية - محمد طارق
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نظمت مديرية التربية والتعليم بالغربية اليوم الإثنين، مسابقة أوائل الطلبة للتعليم التجارى للعام الدراسى 2017-2018، وذلك بمدرسة طنطا الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام السنوات الخمس، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، وذلك برعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم، ويشارك فى المسابقة 54 طالبًا وطالبة من التعليم التجارى تمثل 7 محافظات هى "الغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والإسكندرية، والمنوفية، والبحيرة، ومطروح".

 

الجدير بالذكر، أن لجنة الإشراف على المسابقة مكونة من موجهة من الإدارة العامة للتعليم التجارى بالوزارة، وموجهى العموم المركزى للمواد التجارية بقطاع التعليم الفنى بالوزارة، ويشارك فى المسابقة المدارس التجارية نظام الثلاث سنوات.

 

كما أعرب الطلاب عن سعادتهم للمشاركة فى تلك المسابقة، مشيرين إلى مدى الاستفادة من المشاركة فيها، وطالبوا بضرورة تكرار مثل هذه المسابقات لخلقها جوا من المنافسة بين الطلاب.

 

وحضر فعاليات المسابقة، مدير عام التعليم الفنى بالغربية، وموجه عام مركزى تجارى، ومدير إدارة التعليم التجارى، ومدير التوجيه التجارى، وموجه المواد التجارية ووفود من مدارس المحافظات السبعة المشاركة فى المسابقة.

 

جانب من المسابقة_1
جانب من المسابقة
 
جانب من المسابقه
جانب من المسابقه
 
مسابقة اوائل الطلبه للتعليم التجاري
مسابقة أوائل الطلبه للتعليم التجاري

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