صور.. بالمزمار البلدى والتنورة وتوزيع الحلوى كفر الشيخ تحتفل بفوز الرئيس







كفر الشيخ – محمد سليمان

احتشد الآلاف من أهالى محافظة كفرالشيخ فى الميادين العامة بمدن المحافظة، احتفالاً بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى برئاسة الجمهورية لفترة رئاسية ثانية، رافعين الأعلام، مرددين الهتافات والأغانى الوطنية ، كما احتفال الأهالي بمدينة بيلا بفوز الرئيس بالتنورة ، وبالمزمار البلدي بميدان النصر بمدينة كفر الشيخ ، وبميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي بدسوق.

وبذلت أجهزة الأمن بمحافظة كفرالشيخ، بإشراف اللواء أحمد صالح، مدير الأمن، وحضور العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، وقيادات المديرية الأمنية، جهودا كبيرة لتأمين أماكن الاحتفالات الثلاثة وتم نشر عدد كبير من الضباط والجنود لتأمين الاحتفالات، وقام العديد من التجار بتوزيع الحلوي على المحتفلين بفوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية ثانية وإطلاق الألعاب النارية في سماح الميدان.

حضر الاحتفالات اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد صالح ، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، والدكتور على أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ أمين عام حملة كلنا معاك من أجل مصر بالمحافظة، والدكتور طارق عمارة، الأمين العام للحملة بقطاع وسط الدلتا، والدكتور الغمرى الشوادفي، أمين تنظيم الحملة بالمحافظة، وأحمد جعفر، الأمين العام المساعد للحملة بالمحافظة، والقمص ياكوبس امين لجنة الخطاب الدينى ببيت العائلة المصرية، والشيخ أشرف النجار، رئيس بييت العائلة المصرية، وأشرف صحصاح، أمين لجنة الإعلام والسياحة ببيت العائلة، وصلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم، وهناء شهاب، وكيل مديرية التعليم، وأعضاء الأمانة العامة للحملة على مستوى المحافظة، والقيادات السياسية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد أشرف صحصاح، أمين لجنة الإعلام والسياحة ببيت العائلة المصرية، أن بفوز الرئيس بدأت مصر مرحلة جديدة من التنمية واستكمال المشروعات العملاقة التى شهدتها محافظات مصر خلال السنوات الأربعة الماضية، مشيراً إلفى أن بيت العائلة المصرية يقدم التهنئة لكل الشعب المصرى لفوز الرئيس.







































