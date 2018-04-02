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صور.. القنائيون ينظمون احتفالية بفوز الرئيس السيسي بميدان الساعة

الإثنين، 02 أبريل 2018 08:26 م
صور.. القنائيون ينظمون احتفالية بفوز الرئيس السيسي بميدان الساعة جانب من الاحتفالية





قنا - وائل محمد
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تجمع المئات بميدان الساعة بمحافظة قنا للمشاركة فى الاحتفالات التى تنظمها "معاك من أجل مصر" بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا وعددًا من القيادات الشعبية والتنفيذية.

 

وقال أسامة الهوارى منسق حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، إن الاحتفالية تأتى فى إطار الاحتفالات الشعبية التى تنظمها المحافظات فرحًا بنجاح الرئيس فى الانتخابات الرئاسية، لمشاركة أبناء محافظة قنا الفرحة الكاملة خاصة أنهم نزلوا إلى صناديق الاقتراع لتأيد الرئيس لدعم استقرار مصر ممن يخططون لها.

 

ورفع المواطنون أعلام مصر، وصور الرئيس السيسى ورددوا الأغانى الوطنية احتفالا بفوز الرئيس كما توافدت السيدات مصطحبة أبنائهن إلى الاحتفالية حاملين صور الرئيس عبد الفتاح السيسى وأعلام مصر، مع ترديد الأغانى الوطنية مع مكبرات الصوت بالاحتفالية وأطلقت السيدات الزغاريد احتفالا بفوز السيسى.

 

القنائيون ينظمون احتفالية بفوز الرئيس السيسي بميدان الساعة (1)
 

 

القنائيون ينظمون احتفالية بفوز الرئيس السيسي بميدان الساعة (2)
 

 

القنائيون ينظمون احتفالية بفوز الرئيس السيسي بميدان الساعة (3)
 

 

القنائيون ينظمون احتفالية بفوز الرئيس السيسي بميدان الساعة (4)
 

 

القنائيون ينظمون احتفالية بفوز الرئيس السيسي بميدان الساعة (5)
 

 

القنائيون ينظمون احتفالية بفوز الرئيس السيسي بميدان الساعة (6)
 

 

القنائيون ينظمون احتفالية بفوز الرئيس السيسي بميدان الساعة (7)
 

 


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