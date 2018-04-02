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صور.. الدمايطة يحتفلون بفوز الرئيس باستعراض للخيل والتنورة

الإثنين، 02 أبريل 2018 11:49 م
صور.. الدمايطة يحتفلون بفوز الرئيس باستعراض للخيل والتنورة الدمايطة يحتفلون بفوز الرئيس باستعراض





دمياط عبده عبد البارى
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شهدت ميادين وشوارع محافظة دمياط العديد من الاحتفالات بمناسبة إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية.

وأقيمت احتفالات ضخمة بعدد من مدن المحافظة أبرزها الاحتفال الذى نظمته الحملة الرسمية بمركز الزرقا وذلك بمدينة السرو حيث احتفل المواطنين على أنغام الأغانى الوطنية واستعراضات التنورة والخيول العربية.

كما شارك الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط المواطنين احتفالاتهم بميدان الساعة وسط مدينة دمياط، مؤكدًا خلال الاحتفال أن الشعب قد اختار الرئيس بإرادته من خلال انتخابات نزيهة 100٪ لم يشوبها شائبة ولم تتدخل فيها أى قوى بالدولة.

وأضاف المحافظ أن دمياط حصلت على المرتبة الثالثة فى تحقيق نسبة الأصوات الرئيس وذلك لكون الشعب الدمياطي شعب واع سياسيًا ومدرك بأهمية الوقوف بجانب مصر فى أوقاتها الصعبة.

كما أكد المحافظ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستحق الاختيار بجدارة حيث إنه ضحى بروحه ونفسه فداء لبلده ولحمايتها من أيدى أعدائها.

وتوجه المحافظ خلال كلمته بخالص الشكر للحملة الرسمية للرئيس وجميع الأحزاب السياسية والقوى السياسية والشعبية بالمحافظة لمشاركتهم فى حملات حشد المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية أيًا كانت اختياراتهم.

وتوجه المحافظ بالشكر لجموع الشعب الدمياطى الأصيل لحرصه الشديد على المشاركه الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن الشعب الدمياطى ضرب أروع مثال فى حب الوطن و حرصه الشديد على أمنه واستقراره.

فيما قام رجال الشرطة بتأمين الاحتفال من جميع المداخل المؤدية للميدان، حيث تمركزت عناصر الشرطة، بمحيط الاحتفال، للتأمين من أى أعمال عنف، أو تخريب من قبل عناصر الشغب أو العناصر الإرهابية.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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