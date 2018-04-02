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صور.. البحر الأحمر تحتفل باليوم العالمى للتوحد بحضور عدد من الفنانين

الإثنين، 02 أبريل 2018 10:20 م
صور.. البحر الأحمر تحتفل باليوم العالمى للتوحد بحضور عدد من الفنانين اليوم العالمى للتوحد





البحر الأحمر - عماد عرفة
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نظم مركز دولفين لأطفال التوحد وصعوبات التواصل، بمدينة القصير مساء اليوم الاثنين، احتفالية كبيرة تزامنا مع اليوم العالمى للتوحد بحضور اللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير.

 

 كما حضر الاحتفالية عدد من الفنانين بينهم الفنان محمد ثروت والفنانة نادية مصطفى والفنانة والإذاعية سميرة عبد العزيز، والفنان شعبان وعبد الرحيم والفنان مجدى القاسم، وفيروز أركان فؤاد، والإعلامية تهانى البرتقالى، ويحضر من دولة باكستان الشيخ سيد صداقات.

 

وقال كمال الدين حسين، رئيس مجلس إدارة مركز دولفين للتوحد وصعوبات التواصل، إننا اليوم نحتفل أيضا بفوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية لبناء مصر .

 

واضاف رئيس مجلس ادارة مركز دولفين للتوحد، أن الهدف من الاحتفال هو إدخال البهجة والفرحة على الأطفال داخل المركز، وكذلك التعرف على مرضى التوحد وكيفية التعامل معهم والأساليب الجديدة فى علاجهم، ولإدخالهم فى انماط المجتمع .

 

وتقدم كمال بالشكر لجميع الحضور على رأسهم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر الذى أناب اللواء يوسف الشاهد فى حضوره، وكذلك الحضور الفنانين والقائمين على العمل فى مركز دولفين.

 

 وقدم أطفال التوحد أغنية بعنوان امسك فى حلمك وأغنية أخرى عن أطفال التوحد بعنوان "إحنا معاك"، وقدم الفنانون محمد ثروت ونادية مصطفى وشعبان عبد الرحيم عدة أغانى للأطفال بمناسبة اليوم العالمى للتوحد .

 

على هامش الاحتفال باليوم العالمى للتوحد، قدم  الفنانون المشاركون فى احتفال اليوم العالمى للتوحد برقية تهنئة للرئيس السيسي لفوزه فى انتخابات الرئاسية .

 

أطفال التوحد خلال الاحتفال
أطفال التوحد خلال الاحتفال

 

الاحتفال باليوم العالمى للتوحد
الاحتفال باليوم العالمى للتوحد

 

حضور الاحتفال
حضور الاحتفال

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

كمال الدين حسين رئيس المركز
كمال الدين حسين رئيس المركز

 

أهالى القصير خلال الاحتفال
أهالى القصير خلال الاحتفال

 


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