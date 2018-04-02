صور.. الأقصر تضىء المعابد الفرعونية باللون الأزرق فى اليوم العالمى للتوحد

صور.. الأقصر تضىء المعابد الفرعونية باللون الأزرق فى اليوم العالمى للتوحدالإثنين، 02 أبريل 2018 09:28 م
اليوم العالمي للتوحد
الأقصر – أحمد مرعى
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شاركت محافظة الأقصر في فعاليات اليوم العالمي للتوحد الذى يقام هذا العام تحت شعار "تمكين النساء والفتيات المصابات بطيف التوحد"، وذلك عبر إضاءة عدد من المعالم الأثرية اليوم باللون الأزرق للمشاركة فى اليوم العالمى للتوعية بمرض طيف التوحد.
وأكد محافظ الأقصر محمد بدر، أن المحافظة شاركت في الفعاليات من منطلق أن عام 2018 هو عام ذوى الاحتياجات الخاصة، قائلاً: "من واجبنا نحوهم التوعية بماهية هذا المرض وسبل تحسين حياة الأطفال والبالغين الذين يعانون منه وسبل التعامل الصحيحة معهم، ونسعي لرفع الوعى بمرض التوحد وكذلك استغلال الحدث في الترويج السياحى للمحافظة إذ تمت إنارة معابد الأقصر مع أشهر المباني في العالم، تحت رعاية الجمعية المصرية للاهتمام".
وخلال الفعاليات تمت إضاءة معابد الأقصر والكرنك والرمسيوم ومعبد حتشبسوت ومقابر الأشراف بجبل القرنة، إذ أن اللون الأزرق يعتبر نوعا من أنواع الدعم لمرضى التوحد للتأكيد أن العالم أجمع يقف بجانبهم، حيث يعتبر مرض التوحد من الأمراض المتعارف عليها حديثاً في العالم، وتشير بعض الدراسات إلى أن نسبة المصابين بالتوحد في العالم أكثر من نسبة مصابي مرض السرطان نفسه.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حددت في ديسمبر2007 بموجب قرارها رقم 139/62، يوم 2 أبريل بوصفه اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد لتسليط الضوء على الحاجة إلى تحسين حياة الأطفال والبالغين الذين يعانون من هذا المرض، بما يكفل لهم التنعم بحياة كريمة على أكمل وجه، وبدأ الاحتفال به عالمياً لأول مرة في عام 2008.
الأقصر تضىء المعابد الفرعونية ومسجد أبو الحجاج باللون الأزرق في اليوم العالمي للتوحد
إضاءة معبد الملكة حتشبسوت خلال فعاليات اليوم العالمي للتوحد
مشاركة معبد الرمسيوم بالإضاءة الزرقاء خلال الفعاليات
واجهة معبد الكرنك تضىء باللون الأزرق
إضاءة معبد الأقصر باللون الأزرق لدعم مرضى التوحد
تماثيل الكباش فى معبد الكرنك تضىء باللون الأزرق
مسجد أبو الحجاج خلال المشاركة بالفعاليات
إضاءة مسجد الإمام أبو الحجاج باللون الأزرق
أعمدة معبد الأقصر تضيئ باللون الأزرق
جانب من اضاءة المعابد باللون الازرق باليوم العالمي للتوحد
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