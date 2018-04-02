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صور.. احتفالات كرنفالية بالمنوفية بعد فوز السيسي بفترة رئاسية جديدة

الإثنين، 02 أبريل 2018 08:57 م
صور.. احتفالات كرنفالية بالمنوفية بعد فوز السيسي بفترة رئاسية جديدة





المنوفية – محمود شاكر
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نظم احتفل أهالى محافظة المنوفية بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بفترة رئاسية ثانية، وسط حالة من الفرحة العارمة بين الجميع .

ففى مدينة شبين الكوم، احتشد العشرات من المواطنين للاحتفال على أنغام المزمار البلدى والرقص للخيول حاملين الاعلام المصرية للتعبير عن فرحتهم فوز الرئيس، كما احتشد العشرات من المواطنين بميدان سعد زغلول بمدينة أشمون، تحت رئاسة المهندس عبد الحكيم الزفزافى رئيس مركز ومدينة أشمون، وبحضور العديد من القيادات الأمنية والتنفيذية للاحتفال بالفوز عبر الأغانى الوطنية بمكبرات الصوت المختلفة.

وفى مدينة قويسنا والسادات احتفل العشرات من المواطنين بإقامة العديد من الحفلات المختلفة عبر السيارات المزودة بمكبرات الصوت والأغانى الوطنية من أجل الاحتفال، والتأكيد على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت اليوم، فوز عبد الفتاح خليل إبراهيم السيسي برئاسة مصر في انتخابات الرئاسة 2018 بعد حصوله على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتًا، بنسبة 97.08% من الأصوات الصحيحة، وحصول المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا، بنسبة 2.92%، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة مليون و762 ألفًا و231 صوتا، بنسبة 7.27%.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


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