صور.. احتفالات أهالى البحر الأحمر بفوز الرئيس السيسي فى الانتخابات







البحر الأحمر - عماد عرفة

نظم أهالى مدينة القصير احتفالية شعبية بشوارع المدينة، احتفالا بفوز الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية وتوليه فترة رئاسية جديدة .

وشهدت الاحتفال، إذاعة الأغانى الوطنية، وشارك فيها عدد كبير من مواطنى مدينة القصير، كما شارك اللواء يوسف الشاهد المواطنين فى الاحتفالات .

كما نظم أهالى القصير مسيرة بالسيارات تبث الأغانى الوطنية المختلفة، بمناسبة فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية .



جانب من احتفالات القصير



أهالى القصير يحتفلون بفوز السيسي فى الانتخابات



جانب من الاحتفالات