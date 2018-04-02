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الإثنين، 02 أبريل 2018 06:58 م
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صور.. احتفالات أهالى البحر الأحمر بفوز الرئيس السيسي فى الانتخابات

الإثنين، 02 أبريل 2018 06:27 م
صور.. احتفالات أهالى البحر الأحمر بفوز الرئيس السيسي فى الانتخابات جانب من احتفالات القصير





البحر الأحمر - عماد عرفة
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نظم أهالى مدينة القصير احتفالية شعبية بشوارع المدينة، احتفالا بفوز الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية وتوليه فترة رئاسية جديدة .

 

وشهدت الاحتفال، إذاعة الأغانى الوطنية، وشارك فيها عدد كبير من مواطنى مدينة القصير، كما شارك اللواء يوسف الشاهد المواطنين فى الاحتفالات .

 

كما نظم أهالى القصير مسيرة بالسيارات تبث الأغانى الوطنية المختلفة، بمناسبة فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية .

جانب من احتفالات القصير
جانب من احتفالات القصير

 

أهالى القصير يحتفلون بفوز السيسي فى الانتخابات
أهالى القصير يحتفلون بفوز السيسي فى الانتخابات

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

رئيس المدينة يشارك فى الاحتفالات
رئيس المدينة يشارك فى الاحتفالات

 


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