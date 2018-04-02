صور.. احتفالات أهالى البحر الأحمر بفوز الرئيس السيسي فى الانتخابات

صور.. احتفالات أهالى البحر الأحمر بفوز الرئيس السيسي فى الانتخاباتالإثنين، 02 أبريل 2018 06:27 م
جانب من احتفالات القصير
البحر الأحمر - عماد عرفة
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نظم أهالى مدينة القصير احتفالية شعبية بشوارع المدينة، احتفالا بفوز الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية وتوليه فترة رئاسية جديدة .
وشهدت الاحتفال، إذاعة الأغانى الوطنية، وشارك فيها عدد كبير من مواطنى مدينة القصير، كما شارك اللواء يوسف الشاهد المواطنين فى الاحتفالات .
كما نظم أهالى القصير مسيرة بالسيارات تبث الأغانى الوطنية المختلفة، بمناسبة فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية .
جانب من احتفالات القصير
أهالى القصير يحتفلون بفوز السيسي فى الانتخابات
جانب من الاحتفالات
رئيس المدينة يشارك فى الاحتفالات
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