صور.. إضاءة مبنى "القبة" ببورسعيد احتفالاً باليوم العالمى للتوحد

صور.. إضاءة مبنى "القبة" ببورسعيد احتفالاً باليوم العالمى للتوحدالإثنين، 02 أبريل 2018 10:12 م
الهيئة مضاءة باللون الازرق
بورسعيد – محمد عزام
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شاركت هيئة قناة السويس ببورسعيد ولليوم الثانى على التوالى؛ فى احتفالات اليوم العالمى للتوحد "الأوتيزم"، مساء اليوم الاثنين؛ وذلك من خلال إضاءة مبنى "القبة" الكائن فى حى الشرق والمطل على المجرى الملاحى للقناة باللون الأزرق.
وقال بيان لهيئة قناة السويس إن اللون الأزرق يكسو جميع المبانى التابعة للهيئة فى مدن القناة الثلاثة؛ بجانب إطلاق السفن العابرة لقناة السويس لصافراتها، فى اليوم العالمى للتوحد.
يذكر أن الأمم المتحدة حددت يوم 2 أبريل يوما عالميا للتوعية بالمرض، وتحتفى هذا العام بتنظيم فعاليات للتعريف بالاستقلالية الذاتية وتقرير المصير.
الهيئة مضاءة باللون الأزرق
جانب من إضاءة القبة
مبنى القبة يشارك فى اليوم العالمى للتوحد
إضاءة المبنى
إضاءة مبنى القبة
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