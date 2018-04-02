صور.. أهالى كفر الشيخ يحتفلون بفوز الرئيس بحضور المحافظ ومدير الأمن







كفر الشيخ – محمد سليمان

بدأت احتفالات محافظة كفر الشيخ بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة، بميادين المحافظة خاصة ميدان النصر بحضور اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، وأعضاء بيت العائلة المصرية، وجمعية من أجل مصر وعدد من الأحزاب السياسية.

وقبل بدء توافد الأهالي تواجدت قوات الأمن، والإسعاف، في تلك المناطق، استعدادًا لانطلاق مسيرة كبرى، يتبعها احتفالية النصر، تنظمها جمعية في حب مصر، وبيت العائلة المصرية بحضور عدد من القيادات التنفيذية.

وترجل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ وسط حشد كبير من الأهالي من داخل ديوان عام محافظة كفر الشيخ، وطاف بدوران النصر رافقه خلالها اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، ومحمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والقمص يكوبس أسعد رئيس لجنة الخطاب الديني ببيت العائلة، والشيخ أشرف النجار، رئيس بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، والمهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، وأشرف صحصاح، أمين لجنة الإعلام والسياحة ببيت العائلة، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.

ووجه اللواء السيد نصر، رسالة شكر لأهالى وأبناء محافظة كفرالشيخ، على وقفتهم التاريخية بجانب وطنهم، وإصرارهم فى مساندته ودعمهم لوطنهم وللرئيس السيسى، مقدمًا أخلص التهانى إلى الشعب المصرى الأصيل الذى أدى واجبه تجاه الوطن من خلال مشاركته الفاعلة في الانتخابات الرئاسية، ومواصلة اصطفافه خلف قيادته ومؤسساته الوطنية والفكرية للقضاء على قوى التطرف والإرهاب، واستكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

كما وجه رسالة شكر لكل من الشرطة والجيش والقضاء فى تأمينهم للعملية الانتخابية، وتسهيلها على المواطنين وتأمين اللجان وصناديق الاقتراع طوال أيام الانتخابات.

وكان قد فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2018، رسميًا، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، حصوله على 21 مليونًا و835 ألفًا و387 صوتًا، أمام مُنافسه المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والذي حصل على 656.534 ألف صوت.



بدء احتفالات فوز الرئيس بكفر الشيخ



جانب من الاحتفالات



مدير أمن كفر الشيخ بميدان النصر



جانب من الاحتفالات بكفر الشيخ



جانب من الحضور في ميدان النصر



جانب من الحضور بميدان النصر