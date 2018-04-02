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صور.. أهالى القليوبية يحتفلون بفوز "السيسى" على أنغام "تسلم الأيادى"

الإثنين، 02 أبريل 2018 04:57 م
صور.. أهالى القليوبية يحتفلون بفوز "السيسى" على أنغام "تسلم الأيادى" احتفالات المواطنين بالقليوبيه بفوز الرئيس السيسي





كتب – محمد قاسم
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عقب إعلان اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية بفوز عبد الرئيس الفتاح السيسى خرج المئات من أهالى مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية للاحتفال بهذا الفوز بميدان أبوز عبل.

وشهدت المدينة فعاليات عديدة لاحتفال الأهالى بفوز السيسى وخرجت المسيرات المؤيدة من أنصار السيسى تجوب شوارع المدينة الرئيسية رافعين أعلام مصر رافعين علامة النصر ورددوا هتافات "تحيا مصر.. تحيا مصر"

تراقص الشباب على أنغام أغنية "تسلم الأيادي"، ورفعوا صور السيسى من البنرات واللافتات ووضعوا مكبرات صوت وشاشات عرض تبث عبرها الأغانى الوطنية التى تعبر عن فرحتهم بتصدر السيسى نتيجة الانتخابات.

وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلن فوز الرئيس عبد الفتاح خليل إبراهيم السيسى برئاسة مصر فى انتخابات الرئاسة 2018 بعد حصوله على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتًا، بنسبة 97.08% من الأصوات الصحيحة.

 

 

 
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