صور.. أهالى العاشر من رمضان يحتفلون بفوز السيسي فى الانتخابات الرئاسية

صور.. أهالى العاشر من رمضان يحتفلون بفوز السيسي فى الانتخابات الرئاسيةالإثنين، 02 أبريل 2018 09:04 م
أهالى العاشر من رمضان يحتفلون بفوز السيسي
الشرقية –فتحية الديب
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نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمدينة العاشر من رمضان، اليوم الإثنين، احتفالية كبرى بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية، وذلك بمشاركة عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمدينة.
كما بدأت احتفالية الحملة الانتخابية الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الديوان العام بمحافظة الشرقية، والتى تُحييها المطربة "شذى"؛ بمناسبة فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية ثانية.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، نتيجة الانتخابات الرئاسية، بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية وحصوله على 93.8% من إجمالي نسبة التصويت، مقابل 2.2% حصل عليهم منافسه المرشح موسى مصطفى موسى.
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