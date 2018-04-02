صور.. أهالى أسوان يحتفلون بفوز الرئيس السيسى بانتخابات الرئاسة بميدان المحطة







أسوان – عبد الله صلاح

انطلقت منذ قليل فعاليات الاحتفال الذى تنظمه حملة "كلنا معاك من أجل مصر" ببندر أسوان، بعد فوز الرئيس السيسى بولاية رئاسية ثانية عقب إعلان الهيئة الوطنية فوزه اليوم بنسبة تصل لـ97.8%، وبدأت الاحتفالية فى ميدان المحطة "الشهداء" بفرقة المزمار البلدى التى عزفت مقطوعات وطنية وشعبية متواصلة، صاحبها رقص بالعصا.

يذكر أن قبائل وعائلات أسوان علقوا لافتة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد انتخابه لفترة رئاسية ثانية.



















