صور.. أهالى أسوان يحتفلون بفوز الرئيس السيسى بانتخابات الرئاسة بميدان المحطة

صور.. أهالى أسوان يحتفلون بفوز الرئيس السيسى بانتخابات الرئاسة بميدان المحطةالإثنين، 02 أبريل 2018 05:59 م
أهالى أسوان يحتفلون بفوز الرئيس السيسى
أسوان – عبد الله صلاح
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انطلقت منذ قليل فعاليات الاحتفال الذى تنظمه حملة "كلنا معاك من أجل مصر" ببندر أسوان، بعد فوز الرئيس السيسى بولاية رئاسية ثانية عقب إعلان الهيئة الوطنية فوزه اليوم بنسبة تصل لـ97.8%، وبدأت الاحتفالية فى ميدان المحطة "الشهداء" بفرقة المزمار البلدى التى عزفت مقطوعات وطنية وشعبية متواصلة، صاحبها رقص بالعصا.
يذكر أن قبائل وعائلات أسوان علقوا لافتة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد انتخابه لفترة رئاسية ثانية.
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