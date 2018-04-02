صور.. أسماء الأسد تزور ديرا دمشقيا لتهنئه الأقباط بعيد الفصح

صور.. أسماء الأسد تزور ديرا دمشقيا لتهنئه الأقباط بعيد الفصحالإثنين، 02 أبريل 2018 08:02 ص
سارة الأسد
وكالات الأنباء
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زارت أسماء الأسد عقيلة الرئيس السورى ديرا دمشقيا فى العاصمة بمناسبة عيد الفصح الذى يحتفل به المسيحيون الكاثوليك اليوم فى كافة أرجاء العالم، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.
ونشرت صفحة الرئاسة السورية على "فيس بوك" صورا لأسماء أثناء الزيارة التى خصت بها دير "مار بولس" للروم الكاثوليك فى منطقة باب شرقى بدمشق.
والتقت أسماء الأسد بالأطفال الأيتام والمسنين الذين يحتضنهم الدير، بوجود مشرفين وراهبات.
أسماء الأسد
تقديم الهدايا
أسماء الأسد تزور ديرا دمشقيا فى عيد الفصح
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