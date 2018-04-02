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"صحة الإسكندرية" ترفع الطوارئ استعدادا لاحتفالات شم النسيم

الإثنين، 02 أبريل 2018 08:26 م
"صحة الإسكندرية" ترفع الطوارئ استعدادا لاحتفالات شم النسيم محافظ الإسكندرية





الإسكندرية جاكلين منير
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 شددت الدكتورة عزة الفناجيلى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية على الإجراءات الوقائية خلال عيد شم النسيم، ووجهت مراقبى الأغذية بمتابعة وأخذ عينات لتحليلها من أماكن تصنيع وتخزين وبيع الفسيخ مع ضرورة التحفظ على الأغذية التى أخذت عينات منها لحين ظهور نتيجة التحاليل ، مع تأجيل إجازات مراقبى الأغذية فى غير الأحوال الطارئة إلى انتهاء الاحتفالات.

 كما أكدت " وكيل الوزارة على رش الحدائق والمنتزهات بالمبيدات الحشرية  ضد الحشرات الطائرة  والاهتمام بنظافة المتنزهات العامة وتكثيف أخذ العينات من حمامات السباحة وشبكات مياه الشرب للتأكد من صلاحيتها .

واطمأنت "الفناجيلى "على جاهزية قسم السموم بمستشفى العامرية لاستقبال الحالات  ووجهت بالتنسيق الدائم مع قسم السموم بالمستشفى الرئيسى الجامعى، كما استعرضت وكيل الوزارة خطة مرفق إسعاف الإسكندرية خلال فترة الأعياد ، إذ تتوفر سيارات إسعاف  لسرعة التدخل لإسعاف أى حالة مصابة فى أقصر وقت ممكن ،واستعرضت خطة الإدارة العامة للطب العلاجى بالمديرية لتطبيق خطة الطوارئ المعتادة بجميع المستشفيات التابعة للمديرية وتشمل مضاعفة أطقم الطوارئ والتأكد من توافر المستلزمات والأدوية وأكياس الدم مع جاهزية فرق الانتشار السريع بالمديرية لمساعدة أى مستشفى تتعرض لضغط غير معتاد و تحتاج قوى بشرية إضافية أو تخصصات نادرة.

وشددت وكيل الوزارة على ضرورة  التواصل المستمر مع غرفة الطوارئ بالمديرية ورفع التقارير إلى وكيل الوزارة مباشرة  ، كما وجهت إلى ضرورة التأكد من وجود فنيى الآشعة والمعامل وتوافر أفلام الآشعة ومستلزمات المعامل بالمستشفيات.

 


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