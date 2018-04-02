شعبان عبد الرحيم يغنى للسيسى فى القصير بالبحر الأحمر

شعبان عبد الرحيم يغنى للسيسى فى القصير بالبحر الأحمرالإثنين، 02 أبريل 2018 10:29 م
الفنان شعبان عبد الرحيم يغنى للسيسى
البحر الأحمر - عماد عرفة
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قام الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم بأداء أغنية للرئيس عبد الفتاح السيسى لفوزه فى الانتخابات الرئاسية، وذلك على هامش حضوره الاحتفال باليوم العالمى للتوحد بمدينة القصير.
وتفاعل الكثير من الحضور مع الفنان شعبان عبد الرحيم خلال أدائه أغنية للرئيس السيسى بمدينة القصير، كما ارتدى الفنان شعبان عبد الرحيم بدلة بعلم مصر .
وأقيم مساء اليوم الاثنين احتفال كبير باليوم العالمى للتوحد بمدينة القصير، نظمه مركز دولفين لأطفال التوحد وصعوبة التواصل بحضور عدد من الفنانين.
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