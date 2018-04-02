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الإثنين، 02 أبريل 2018 06:57 م
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سياسيون خليجيون يهنئون السيسي بعد فوزه بانتخابات الرئاسة

الإثنين، 02 أبريل 2018 06:21 م
سياسيون خليجيون يهنئون السيسي بعد فوزه بانتخابات الرئاسة الرئيس السيسى





كتب هيثم سلامة
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هنأ سياسيون خليجيون عبر تغريداتهم على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بالولاية الثانية فى الانتخابات الرئاسية. 

قال محمد رشيد، مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات، عبر حسابه على تويتر:" و هكذا تمضى قافلة مصر فى أبهة غير آبهة بمن يرفعون عقيرتهم على جانبى الطريق نحو المستقبل مبروك يا مصر..مبروك سيادة الرئيس السيسي و أعانك الله على ثقل و ضخامة المسؤولية..تحيا مصر".

محمد رشيد
محمد رشيد

وغردت الناقدة الإماراتية مريم الكعبى، قائلة :"حدث هذا اليومفخامة شعب مصر ينتخب فخامة الرئيس السيسي ولا عزاء للمتآمرين".

مريم الكعبى
مريم الكعبى

ودون المغرد الإماراتى إبراهيم بهزاد، عبر حسابه قائلاً :" كل أمنياتنا لفخامة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي بالتوفيق بإذن الله تعالى فى خدمة مصر و رفعتها و إكمال مسيرة العمل بنجاح إن شاء الله ..حفظ الله مصر و أدام عليها الأمن و الأمان و المزيد من التقدم و النجاح".

املدون الإماراتى إبراهيم بهزاد
المدون الإماراتى إبراهيم بهزاد

ودعا الكاتب السعودى خالد المجرشى، عبر حسابه المغردون فى السعودية تدشين هاشتاج "مادام السيسي فى القصر حنصيف بمصر" دعما للسياحة المصرية ومشاركة مصر أفراحها، قائلا:" بسم الله دعما لسياحة مصر ومشاركة لمصر أفراحها نعيد إطلاق هاشتاج مادام السيسى فى القصر هنصيف فى مصر".

مادام السيسى فى القصر هنصيف فى مصر
مادام السيسى فى القصر هنصيف فى مصر

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