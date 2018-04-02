زعماء العالم يهنئون السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية.. بوتين: النتيجة أثبتت مكانة الرئيس العظيمة بين المصريين.. رئيس إيطاليا: مصر ستستطيع تحقيق الإصلاحات.. ورئيس التشيك: أتمنى لفخامتكم كل نجاح







كتب محمد سعودى

هنأ زعماء العالم، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2018، وذلك بعد حصوله على 21 مليونًا و835 ألفًا و387 صوتًا، بنسبة 97.08% من الأصوات الصحيحة، ليتولى رئاسة البلاد لفترة ثانية ممتدة حتى عام 2022، حيث تلقى الرئيس السيسي العديد من البرقيات من رؤساء وزعماء العالم الذين أشادوا بالإصلاحات التى جرت فى مصر فى السنوات الأخيرة خلال حكم الرئيس السيسي.

بوتين: النتيجة أثبتت دعم المصريين لسياسات السيسى الهادفة

فى إطار ذلك، هنأ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على فوزه بفترة رئاسية جديدة، معربا عن أمله فى زيادة التعاون المشترك بين البلدين فى جميع المجالات.

وكتب بوتين - فى خطاب وجهه للرئيس السيسى وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية - "إن نتيجة الانتخابات أثبتت مكانتك العظيمة بين مواطنيك ودعمهم الواسع لسياستك الهادفة إلى حل القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحّة، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار فى البلاد".

وأضاف الرئيس الروسي: "تقدر روسيا الشراكة الاستراتيجية مع مصر.. وأتوقع أن تحرز جهودنا المشتركة تقدما فى التعاون المفيد للطرفين فى كل المجالات، بالإضافة إلى تنسيق الأنشطة على المستوى الدولى والإقليمي، لاسيما فى مواجهة التهديدات الأمنية العالمية. بلا شك، يصب ذلك فى مصلحة شعبى بلدينا".



الرئيس السيسى مع نظيره الروسى- أرشيفية

رئيس إيطاليا: مصر ستستطيع تحقيق الإصلاحات

كما بعث رئيس إيطاليا سيرجو متاريللا، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى لإعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية ثانية.



وقال فى البرقية الصادرة من سفارة إيطاليا بالقاهرة: "أنا على ثقة أن مصر ستستطيع تحقيق إصلاحات و تطورات هامة فى المجال السياسى والاقتصادى والاجتماعى خلال السنوات القادمة، وفقا لتطلعات الشعب المصرى الصديق، مؤكدا أن إيطاليا، كما هى دائما، لن تتوانى عن مساندتكم".



وأضاف: "مصر وإيطاليا متقاربتان عبر التاريخ ومن خلال علاقات واسعة ومتشعبة فى كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة وعبر الشراكة فى الحيز الجغرافى السياسى المتوسطي، الذى تميزه تحديات كبيرة وفرص هائلة لتدعيم التعاون الوثيق والمؤازرة المتبادلة بهذه الروح وبهذه التطلعات، أعبر لسيادتكم عن أصدق أمنياتى بالتوفيق فى مهامكم العليا والنجاح فى الفترة الرئاسية الجديدة".



الرئيس الإيطالى

رئيسا التشيك يدعو السيسى لزيارة براغ

فى سياق متصل، بعث رئيس التشيك ميلوش زيمان، برقية للرئيس عبد الفتاح السيسى لتهنئته على فوزه بفترة رئاسية ثانية .

وقال الرئيس التشيكى - فى البرقية صادرة من سفارة التشيك بالقاهرة - "فلتسمح لى بتقبل تهنئتى القلبية لإعادة انتخابك رئيسا لجمهورية مصر العربية.. وأنا على ثقة بأننا سنستمر فى العمل سويا من أجل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون لصالح كلا البلدين".

وأضاف: "أتمنى لفخامتكم كل نجاح.. وأتطلع إلى الترحيب بك فى جمهورية التشيك، ومن ثم سيكون من قبيل سعادتى أن استغل هذه الفرصة وأجدد دعوتى لكم لزيارة براغ".



رئيس التشيك

رئيس أرمينيا: نتمنى الدوام والصحة والسلام الدائم للرئيس السيسي

كما بعث الرئيس سيرج سركسيان ، رئيس أرمينيا ، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى ، بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية، معربا عن تمنياته للرئيس بدوام الصحة والنشاط المثمر، والسلام الدائم ، والرفاهية للشعب المصرى "الصديق".

وأكد الرئيس الأرمينى فى برقيته ، تميز العلاقات الأرمينية - المصرية منذ قرون ، حيث تمكنت مصر وأرمينيا على مدار السنوات القليلة الماضية من تعميق التعاون المستمر "متعدد الأوجه " بين الدولتين الصديقتين ، وإقامة حوار "مستدام" رفيع المستوى القائم على الثقة والتفاهم المتبادل .



رئيس أرمينيا سيرج سركسيان

رئيس بيلاروسيا لـ"السيسى": دعم المصريين لك يميزك سيادة الرئيس

فى نفس الوقت، بعث ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لتهنئته على فوزه بفترة رئاسية ثانية.

وقال الرئيس البيلاروسى - فى برقية من سفارة بيلاروسيا بالقاهرة - "إن الدعم الكبير الذى حظيت به من جانب المصريين لمسار الحفاظ على الاستقرار والتنمية للدولة، ومواصلة تعزيز المواقف على الساحة الدولية، يميزك سيادة الرئيس كمسئول سياسى يضمن مصالح وطموحات الأمة".



وأضاف: "متأكد من أن خبرتك وحكمتك السياسية ستسهم فى تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة مجالات التعاون بروح الثقة والدعم المشترك".