روسيا: خروج أكثر من 154 ألف شخص من الغوطة الشرقية منذ بدء الهدنة الإنسانية

روسيا: خروج أكثر من 154 ألف شخص من الغوطة الشرقية منذ بدء الهدنة الإنسانيةالإثنين، 02 أبريل 2018 09:31 م
خروج مدنيين من الغوطة الشرقية بسوريا
دمشق (أ ف ب)
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أكد المركز الروسيى لتنسيق المصالحة فى سوريا، خروج أكثر من 154 ألف شخص من غوطة دمشق الشرقية منذ بدء الهدنات الإنسانية في سوريا.
وغادرت حافلات تقل مقاتلين ينتمون إلى فصيل جيش الإسلام ومدنيين مساء الإثنين، الغوطة الشرقية قرب دمشق باتجاه شمال البلاد بعد انتظار لساعات طويلة عند أطراف المنطقة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأوردت سانا "خروج 1146 من جيش الإسلام وعائلاتهم من دوما إلى جرابلس" التى تسيطر عليها فصائل سورية موالية لأنقرة فى ريف حلب الشمإلى الشرقى بموجب اتفاق أعلنته روسيا، فى حين لم يصدر جيش الإسلام حتى اللحظة أى تعليق على الاتفاق.
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