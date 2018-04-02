رفع 135 طن قمامة فى حملة مكبرة بالمنوفية







المنوفية _ محمد فتحى

شن مجلس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، برئاسة المهندس عبد الحكيم الزفزافى رئيس مركز ومدينة أشمون، حملة مكبرة للنظافة والتجميل بالوحدة المحلية بشنشور، بحضور أحمد جمال نائب رئيس المدينة لشئون القرى، وعبد العزيز السعدنى، وسالم الجندى مساعدى رئيس المدينة، ووليد الوردانى رئيس الوحدة المحلية بشنشور.

وأسفرت الحملة عن رفع حوالى 15 طن قمامة، ورفع حوالى 120 طن ناتج تطهير وهدم، وتسوية طرق بالجليدر لحوالى 20 كم طول، وصيانة وإصلاح كشافات الإنارة، حيث تم إصلاح حوالى 25 كشاف بدائرة الوحدة.

وأكد الزفزافى على استمرار حملات النظافة والتجميل بالوحدات المحلية لتقديم خدمة متميزة تليق بالمواطنين.