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رصف شارع صلاح سالم بمدينة الباجور بمليون و128 ألف جنيه فى المنوفية

الإثنين، 02 أبريل 2018 11:11 ص
رصف شارع صلاح سالم بمدينة الباجور بمليون و128 ألف جنيه فى المنوفية رصف طرق - ارشيفيه





المنوفية _ محمد فتحى
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أعلن المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية،أنه جارى رصف شارع صلاح سالم من كوبرى حسن حتى مطلع كوبرى الباجور وذلك بتكلفة إجمالية مليون و128 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 70 % وذلك ب 896 ألف جنيه.

وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية ، فى بيان  له اليوم ،أنه جارى رصف جميع الطرق المتعمدة فى موازنة هذا العام،وذلك لسرعة الانتهاء منها ،والعمل رصف الطرق الاخرى حسب الاعتمادة المالية الموزعه بكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية.

وكان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، قد صرح  بإنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وأنشاء كبارى ، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة.

وأشار عبد الدايم أنه يأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين .

 


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