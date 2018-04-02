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الإثنين، 02 أبريل 2018 03:32 م
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رئيس مدينة كفر الدوار يتفقد أعمال النظافة بالمدينة

الإثنين، 02 أبريل 2018 03:03 م
رئيس مدينة كفر الدوار يتفقد أعمال النظافة بالمدينة جانب من الجولة





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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وجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، بمتابعة كافة الأعمال بنطاق المدينة والمركز، ومن خلال الحرص الدائم على تقديم أفضل الخدمات لمواطني كفر الدوار.
 
وتفقد اليوم المهندس هيثم الدسوقي رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بعدد من المناطق بنطاق المدينة شملت "السناهرة، سيدى شحاتة، والحدائق".
 
ووجه الدسوقى بالتعامل الفوري مع أى حالة حفر مخالف بالطريق العام يتم رصدها خلال الجولة بمطقة سيدي شحاته، وكذلك إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات بنطاقي المدينة والمركز.

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