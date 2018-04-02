رئيس مجلس النواب الليبى يهنىء الرئيس السيسى لفوزه فى انتخابات الرئاسة

رئيس مجلس النواب الليبى يهنىء الرئيس السيسى لفوزه فى انتخابات الرئاسةالإثنين، 02 أبريل 2018 06:52 م
رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق
هنأ رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية لفترة ثانية.
وقال رئيس مجلس النواب الليبى فى برقية تهنئة "بمناسبة انتخابكم رئيسا لجمهورية مصر العربية فرصة طيبة انتهزها بأسمى وباسم مجلس النواب والشعب الليبى لنقدم لمقامكم الرفيع والشعب المصرى والعربى كله أسمى التهانى مقرونة بأطيب التمنيات بالصحة والسعادة والتوفيق".
وأكد رئيس مجلس النواب الليبى، على أن اختيار الرئيس السيسى يدل على ذكاء الشعب المصرى العظيم الذى يعرف قيم الناس وأقدار الرجال، مضيفا: "هنيئا للشعب المصرى بانتخابكم وهنيئا لكم بهذا الشعب الذى يعرف كيف يختار قادته ومن يحكمهم بإرادته الحرة وعاشت مصر حرة ابية شامخة منتصرة".
إضافة تعليق
"الحلم المصرى يكتمل".. جامعات العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ الدراسة خلال 5 أشهر وفقا لأفضل المعايير العالمية.. مصادر: جامعة واحدة على الأقل جاهزة للعمل بـ3 برامج متخصصة.. ونظم القبول تتبع الجامعات الأم
4 عيون تراقب قمة "ولاد العم" بين الزمالك والإسماعيلى.. كوبر يبحث عن وجوه جديدة لدعم الفراعنة فى المونديال.. حسام حسن يتمنى التعادل.. مرتضى منصور ينتظر عودة الانتصارات.. وأحمد ناجى يتابع الشناوى وعواد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة