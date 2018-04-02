رئيس مجلس النواب الليبى يهنىء الرئيس السيسى لفوزه فى انتخابات الرئاسة

كتب أحمد جمعة

هنأ رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية لفترة ثانية.

وقال رئيس مجلس النواب الليبى فى برقية تهنئة "بمناسبة انتخابكم رئيسا لجمهورية مصر العربية فرصة طيبة انتهزها بأسمى وباسم مجلس النواب والشعب الليبى لنقدم لمقامكم الرفيع والشعب المصرى والعربى كله أسمى التهانى مقرونة بأطيب التمنيات بالصحة والسعادة والتوفيق".

وأكد رئيس مجلس النواب الليبى، على أن اختيار الرئيس السيسى يدل على ذكاء الشعب المصرى العظيم الذى يعرف قيم الناس وأقدار الرجال، مضيفا: "هنيئا للشعب المصرى بانتخابكم وهنيئا لكم بهذا الشعب الذى يعرف كيف يختار قادته ومن يحكمهم بإرادته الحرة وعاشت مصر حرة ابية شامخة منتصرة".