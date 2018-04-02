رئيس جامعة طنطا: تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى الجامعة بالفترة المسائية







الغربية - أحمد زيادة

أمر الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا ، بتشغيل العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعى لتقديم خدماتها خلال الفترة المسائية، جاء ذلك عقب جولته بالمستشفيات الجامعية ولقائه بالعديد من المرضى والاستماع الى شكواهم وحاجتهم الماسة لتشغيل تلك العيادات بعد الواحدة ظهرا.

وقال " سبع"، إن العيادات ستعمل جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة اعتبارا من الواحدة ظهرا وحتى السادسة مساءً ويقوم بالكشف أطباء متميزين من أصحاب الخبرات الطبية وفى جميع التخصصات، وأكد أن سعر الكشف بأسعار مخفضة.

وأضاف "سبع" أن قرار تشغيل العيادات الخارجية بالمستشفى جاء بمساهمة من الجامعة فى زيادة تقديم خدماتها الطبية للمرضى إيمانا من منطلق دورها الخدمى ورسالتها المجتمعية.