رئيس جامعة بنى سويف يكرم وكيل فنون تطبيقيه لتميزه فى ملتقى النحت الدولى الثانى

وأكد رئيس الجامعة خلال التكريم على اهتمام الجامعة المستمر على تكريم النابغين والفنانين خاصة فى فن النحت الذى يعتبر من أهم الفنون فهو فن ناقل للحضارات والمناسبات التاريخية ورموزها على مر السنين والعصور مع دعم الجامعة المستمر لجميع النوابغ فى الجامعة والذين لهم معامل تأثير محليا وأقليميا ودوليا .

الجديربالذكر أن الدكتور ماضى قام من قبل بتشكيل وعمل تماثيل رائعة لعدد من الشخصيات الهامة منهم الدكتور اهاب اسماعيل مؤسس جامعة بنى سويف وأيضا شخصيات بارزة فى مجال الفنون والادب والعلوم مثل طه حسين ونجيب محفوظ وأمير الشعراء أحمد شوقى وأم كلثوم بالإضافة إلى شخصيات هامة منهم وزير التعليم العالى وأمين المجلس الاعلى للجامعات السابق ومحافظ بنى سويف.