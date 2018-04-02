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رئيس جامعة بنى سويف يكرم وكيل فنون تطبيقيه لتميزه فى ملتقى النحت الدولى الثانى

الإثنين، 02 أبريل 2018 10:39 ص
رئيس جامعة بنى سويف يكرم وكيل فنون تطبيقيه لتميزه فى ملتقى النحت الدولى الثانى جانب من التكريم





بنى سويف :هانى فتحى
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كرم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف الدكتور محمد ماضى وكيل كلية الفنون التطبيقية بالجامعة وذلك لتميزه فى أعمال التشكيل والنحت حيث قام بعمل تمثال من خامة الحديد تشكيل مباشر بارتفاع 2 متر.

وذلك خلال مشاركته فى ملتقى النحت الدولى الثانى (اخناتون ) الذى نظمته كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا حيث تم اختياره من نخبة من الفنانين والنحاتين المصريين والعرب والاجانب وحصوله على شهادة تقدير وتكريم.

وأكد رئيس الجامعة خلال التكريم على اهتمام الجامعة المستمر على تكريم النابغين والفنانين خاصة فى فن النحت الذى يعتبر من أهم الفنون فهو فن ناقل للحضارات والمناسبات التاريخية ورموزها على مر السنين والعصور مع دعم الجامعة المستمر لجميع النوابغ فى الجامعة والذين لهم معامل تأثير محليا وأقليميا ودوليا .

الجديربالذكر أن الدكتور ماضى قام من قبل بتشكيل وعمل تماثيل رائعة لعدد من الشخصيات الهامة منهم الدكتور اهاب اسماعيل مؤسس جامعة بنى سويف وأيضا شخصيات بارزة فى مجال الفنون والادب والعلوم مثل طه حسين ونجيب محفوظ وأمير الشعراء أحمد شوقى وأم كلثوم بالإضافة إلى شخصيات هامة منهم وزير التعليم العالى وأمين المجلس الاعلى للجامعات السابق ومحافظ بنى سويف.

 

 

 

 


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