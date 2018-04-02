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رئيس الوزراء العراقى يزور قيادة عمليات صلاح الدين ويلتقى القيادات الأمنية

الإثنين، 02 أبريل 2018 11:13 ص
رئيس الوزراء العراقى يزور قيادة عمليات صلاح الدين ويلتقى القيادات الأمنية رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى يزور قيادة صلاح الدين





كتب - أحمد جمعة
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زار رئيس مجلس الوزراء العراقى، الدكتور حيدر العبادى، مقر قيادة عمليات صلاح الدين والتقى القيادات الأمنية فى المحافظة.

وأشار العبادى – بحسب بيان صحفى صادر عن مكتبه الاعلامى - بجميع الجهود والتضحيات التي بذلت في مراحل تحرير المحافظة واستقرارها وإعادة إعمارها.

وأكد العبادى أن الهدف الاساس هو تحرير الانسان ولابد من استكمال الجهود لإعادة جميع النازحين إلى ديارهم والإسراع بتوفير الخدمات الأساسية التى هى حق من حقوقهم ، ويجب بعد انجاز النصر مضاعفة الجهد الوطنى لتحقيق الاستقرار وتعزيز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها واحترام القانون والتخلص من الفكر الارهابى، موجها القوات الأمنية بأداء مهماتها الوطنية بالتزام ومهنية والحفاظ على هيبة المؤسسة العسكرية.

وجرى بحث واقع المحافظة ومتطلباتها، وأصدر العبادى التوجيهات اللازمة لتوفير احتياجات المحافظة، داعيا لبذل أقصى جهد لبسط الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة للنشاط الاقتصادي والزراعى وإعادة الحياة الطبيعية للمحافظة.

 


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